BHC-Frauen siegen 4:0 in Bonn

Endgültig gesichert

Lars Lenssen

Bremen. Mit einem 4:0 (0:0)-Erfolg beim Bonner THV haben die Hockey-Zweitliga-Damen des Bremer HC auch rechnerisch die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Durch den Dreier in der ehemaligen Bundeshauptstadt machten die Oberneulanderinnen in der Tabelle weiter Boden gut und zogen an den Bonnerinnen vorbei auf Rang fünf.