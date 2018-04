Das Ballrecht wechselt, was als „Turnover“ bezeichnet wird. Im vierten Saisonspiel in der Oberliga Nord zwischen den Bremen Frebirds und den Osnabrück Tigers sorgte Firebirds-Verteidiger Nico Gartelmann wenige Sekunden vor Spielende mit genau einer solchen Aktion für einen Befreiungsschlag im doppelten Wortsinn.

Die Gäste kamen bei exakt 14 Sekunden Restspielzeit noch einmal an den Ball. Aber im dritten Versuch beendete Nico Gartelmann mit seiner Interception die Hoffnung der Gäste, doch noch einen Touchdown (und damit den Sieg) zu erzielen – und half somit aktiv beim überaus knappen 16:15-Erfolg mit, dass sein Team endlich den so lange ersehnten Premierensieg feiern dürfte. „Die Mannschaft hat sich am Ende mit einer geschlossener Teamleistung die absolut verdienten zwei Punkte geholt“, zeigte sich der erleichterte Headcoach Alexander Balz nach dem packenden Match überglücklich, „jeder kann heute sehr auf sich stolz sein.“

Osnabrück, seines Zeichens bekanntlich Absteiger aus der Regionalliga, war ähnlich wie die Firebirds beinahe schon zum Siegen verdammt. Mit einer neuerlichen Niederlage wäre das Rennen um die Play–Offs auch für die Niedersachsen schon fast gelaufen. Die Firebirds empfingen als erstes das Ei und marschierten mit einer gelungenen Mischung aus Pass-und Laufspiel über den Platz. Durch einen Touchdown von Quarterback Florian Treff und einer anschließenden "Two-Point-Conversion von Thomas Gurka stand es schnell 8:0. Danach dominierten die Abwehrreihen beider Teams, dennoch konnte Osnabrück noch vor der Halbzeit nach einem "Punt-Return" einen Touchdown erzielen und seinerseits mit einer Two-Point-Conversion ausgleichen.

Nach der Halbzeit blieb in beiden Lagern zunächst alles unverändert. „Es ging hin und her“, skizzierte Alexander Balz den weiteren Spielverlauf, „keine der beiden Mannschaften konnte sich so richtig gegen die andere Defense durchsetzten.“ Bei den Bremern stach in dieser Phase besonders Firebirds-Veteran Nico Rahe heraus, der mit seiner Erfahrung viele Lücken schließen konnte. Erst im abschließenden Viertel waren die Gäste stärker am Drücker und nutzten eine kurze Schwächeperiode der Firebirds zur 15:8-Führung. Nun musste seitens der Gastgeber schnell eine Antwort her. Mit aller Kraft ackerte sich das unermüdlich kämpfende Team bis kurz vor die Endzone der Osnabrücker vor. Doch im letzten Versuch fehlten gerade einmal 30 Zentimeter zum erneuten Touchdown.

Osnabrück hatte nun wieder den Ball und marschierte bis zur 15-Yard-Linie der Firebirds. Aber genau in dieser vorentscheidenden Situation agierte die Defense der Bremer aufmerksam. Alle drei Versuche wurden gestoppt, bei weniger als eineinhalb Minuten Restspielzeit sollte nun ein Fieldgoal die Entscheidung für die Tigers bringen. Aber erneut waren die Firebirds zur Stelle. Marcel Treff konnte diese Saison bereits vier Fieldgoal-Versuche oder auch Extrapunkte der gegnerischen Teams abblocken. Diesmal war es allerdings Patrick Lehrke, der den Kicker der Gäste blockte. Die Offense der Firebirds kam wieder auf das Feld und die Spieler mussten sich ordentlich sputen. Weniger als eine Minute und knapp 30 Sekunden waren noch zu spielen und Alexander Balz hatte lediglich noch eine Auszeit.

Angefeuert von den Zuschauern und den Mitspielern ging es Richtung Endzone der Osnabrücker. Diese halfen dann mit zwei schwerwiegenden Fehlern mit und ließen die Firebirdss bis zur Drei-Yard-Linie vorrücken. Alle rechneten nun mit einem kraftvollen Lauf von Thomas Gurka. Doch Offensiv-Coach Oliver Minschke hatte eine andere Idee: Die Firebirds täuschten eben dieses Laufspiel nur an und ein kurzer Pass von Florian Treff auf Raphael Badura brachte den vorentscheidenden Touchdown für die Hausherren.

Die Firebirds spielten nun total auf Sieg. „Zwei Punkte mussten her“, verdeutlichte Balz die letzten Spielsekunden, „Florian Treff nahm den direkten Weg durch die Mitte. Und unsere Offense-Line machte den Weg für das 16:15 frei.“ Nach der Rettungsaktion von Nico Gartelmann kannte der Jubel der Gastgeber über den Premierensieg dieser Saison keine Grenzen.

Am kommenden Sonnabend kommt es in Osterholz zum Showdown. Die Firebirds empfanden um 16 Uhr die Seahawks aus Bremerhaven zum Rückspiel. Diesmal zum Doppel-Derby. Denn bereits um 12 Uhr ist Kick Off für die A-Jugend, die Birds of Prey, gegen den Nachwuchs aus Bremerhaven.