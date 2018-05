Brinkums Trainer Dennis Offermann sieht sein Team im Duell mit dem VfLOldenburg in der Außenseiterrolle. (Mentrup)

Der Brinkumer SV greift nach dem Aufstieg in die Regionalliga Nord. Der Meister der Fußball-Bremen-Liga muss allerdings noch eine Hürde überwinden und sein Relegations-Heimspiel gegen den VfL Oldenburg an diesem Mittwoch ab 19.30 Uhr gewinnen. Dann ist ihm einer der beiden Aufstiegsplätze nicht mehr zu nehmen.

Diese historische Chance wollen die Brinkumer beim Schopfe packen. "Niemand hat uns das vor dem Beginn der Relegation zugetraut", sagt Trainer Dennis Offermann vor dem Endspiel um den Aufstieg. Oldenburg geht mit dem Vorteil in das Duell, schon mit einem Punkt das Ticket für die vierte Liga zu lösen. Der VfL stand am vergangenen Sonnabend kurz vor dem Aufstieg, der Gegentreffer zum 1:1 in der Nachspielzeit aber riss die Elf des ehemaligen Oberneuland-Verteidigers Dario Fossi aus allen Träumen. Im zweiten Anlauf wollen die Huntestädter nun das Verpasste nachholen.

Offermann sieht die Rollen vor dem letzten der drei Relegationsspiele klar verteilt. "Wir sind weiter der Underdog", schiebt er den Gästen die Favoritenrolle zu. Nach den vier gescheiterten Aufstiegsversuchen des Bremer SV in den vergangenen Jahren ist die Einschätzung des 38-Jährigen nicht aus der Luft gegriffen. "Wir werden trotzdem alles versuchen, um die große Überraschung zu schaffen", geht der Trainer jedoch optimistisch in die Partie. Das Selbstvertrauen für das Finale hat sich die Elf vom Brunnenweg mit dem 6:4-Erfolg über Teutonia 05 Ottensen zurückgeholt. Das 0:7 von Kiel wenige Tage zuvor ist endgültig vergessen.

Nichtsdestotrotz wissen die Brinkumer um die Stärke der Gäste, die nach ihrem neunten Rang im Vorjahr nun für viele überraschend Vizemeister geworden sind. "Sie verteidigen sehr diszipliniert und schalten schnell um", verweist Offermann auf die mit nur 29 Gegentreffern in 30 Spielen sehr gute Defensive und die Konterstärke des VfL. "Wir müssen gewissenhaft und konzentriert im Spielaufbau sein, dürfen Oldenburg keine Fehler anbieten und müssen schnell gegen den Ball arbeiten", fordert der Trainer höchste Konzentration. Einigeln wird sich der Bremen-Liga-Meister aber nicht. "Wir werden mutig im Ballbesitz spielen", kündigt Offermann an. 116 Tore in 30 Ligaspielen und sechs Treffer gegen Ottensen zeigen, wo die Stärken des BSV liegen. Diese will er ausspielen, um den Regionalliga-Traum mit Leben zu füllen.