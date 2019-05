Heinz-Dietmar Schmidt und Klaus Tews (v. l.) fahren zur DM. (SVGO, frei)

Nach einem Freilos in der ersten Runde mussten sie gegen das starke Doppel Fischer/Glomp aus Sachsen-Anhalt ran. Nach einer langen Findungsphase konnten Klaus Tews und Heinz-Dietmar Schmidt den ersten Satz mühevoll mit 21:19 für sich entscheiden. Der zweite Satz ging sogar 22:24 verloren. Im dritten Durchgang hatten sich die Beiden dann gefunden und gewannen diesen deutlich mit 21:14. Im Viertelfinale musste das Doppel gegen die an Nummer drei gesetzten Michalowsky/Pesch aus dem Verband Berlin-Brandenburg antreten. Mit großem kämpferischem Einsatz wurde die Partie in drei spannenden Sätzen 20:22, 21:17, 21:8 gewonnen.

Damit war das Halbfinale erreicht. Im Spiel um den Finaleinzug mussten Tews/Schmidt gegen die amtierenden norddeutschen Meister von 2018, Petche/Walther antreten. Zuviel Kraft hatte man im Viertelfinale lassen müssen. Nach zwei spannenden Sätzen mussten sie sich dem alten und neuen norddeutschen Meister mit 20:22 und 21:23 beugen. Durch den dritten Platz sind Klaus Tews/Heinz-Dietmar Schmidt für die Deutschen Meisterschaften in Langenfeld qualifiziert.