Die Braunschweigerinnen gingen in Führung, Katharina Bremer holte mit einem klassischen Stechertor den Ausgleich. „Das Spiel war über die komplette Spielzeit hinweg gleichwertig“, sagte Thomas Walter, Trainer des Clubs zur Vahr II. Der einzige Unterschied war, dass bei den Braunschweigerinnen in der zweiten Halbzeit zwei ihrer drei Strafecken saßen. Spielerisch kamen sie nicht zum Abschluss.

„Wir wollen in dieser Woche spezielles Eckentraining in den Vordergrund stellen“, kündigte Trainer Walter an. Eine besondere Vorbereitung ist auch nötig, denn am Sonnabend, 26. Januar, kommt es zu einer besonderen Begegnung. Um 18 Uhr empfängt der Club zur Vahr II den Bremer Hockey-Club II zum Stadtderby in seiner Halle in der Bürgermeister-Spitta-Allee 34.

Das Hinspiel konnten die Frauen in Grün und Schwarz für sich entscheiden und wollen natürlich wieder die drei Punkte mitnehmen. Allein mit Eckentraining ist das nicht getan; das weiß auch der Coach. „Wir wollen natürlich auch mit spielerischen Anteilen das Ding gewinnen“, sagte Trainer Thomas Walter.

Das Derby wird ein Fingerzeig Richtung Abstieg beziehungsweise Klassenerhalt: Derzeit steht der Club zur Vahr II auf dem fünften von sechs Tabellenplätzen in der Oberliga punktgleich mit Schlusslicht Bremer HC II. Die Vahrerinnen haben in dieser Saison sechs Tore mehr geschossen und deshalb leicht die Nase vorn.

CzV II: Bremer, Wedel, Kuhmann, Böker, Werneck, Kraus, Rosenboom, Schulze.