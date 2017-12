Leidenschaft und tänzerische Überlegenheit zeichnet die Lateinformation des Grün-Gold-Club Bremen aus. (Frank Thomas Koch)

So souverän die Lateinformation des Grün-Gold-Club vor wenigen Wochen bei den Deutschen Meisterschaften auch getanzt hat – für die Weltmeisterschaft am Sonnabend in Wien könnte diese Leistung womöglich nicht reichen. So sieht es zumindest der Trainer. „Dafür sind vor allem die russischen Formationen zu stark. Da müssen wir noch einen drauflegen“, erklärt Roberto Albanese.

Allerdings ist der Coach zuversichtlich, dass der sechste WM-Titel in Folge greifbar nah ist. Schließlich wurde im Vorfeld der WM extrem viel gearbeitet. Die Choreografie „Noises, Voices, Melodies“ verlangt von den Tänzern und Tänzerinnen ein hohes tänzerisches Niveau, aber auch aufgrund des Tempos eine enorme physische Ausdauer und Stabilität. Wichtig war dem Trainer in den vergangen Trainingseinheiten, noch genauer zu tanzen, die Linienführung noch exakter einzuhalten, um am Ende dennoch eine große Leichtigkeit aufs Parkett zu bringen.

Es muss alles passen an diesem Sonnabend in der Sporthalle in Wien-Schwechat, denn vor allem der WM-Zweite des Vorjahres, die Formation Duet Perm ist bekanntlich ein starker Gegner. Es waren meist enge Entscheidungen in der Vergangenheit, die am Ende zugunsten der Bremer Formation ausfielen. Auch in diesem Jahr dürften die Russen alles daran setzen, endlich einmal am Grün-Gold-Club vorbeizuziehen. Die Mannschaft von Trainer Viktor Kulbeda kommt mit einer neuen Choreografie „One Heartbeat“ in die österreichische Hauptstadt. Dabei setzen die Russen sicherlich auch darauf, dass ohne den Heimvorteil der Bremer ÖVB-Arena, ihre Siegchancen steigen könnten. „Allerdings“, sagt Grün-Gold-Trainer Roberto Albanese selbstbewusst, „ist es immer von Vorteil, eine Choreografie im zweiten Jahr präsentieren zu können. Es wird für alle schwer, an uns vorbei zu kommen.“ Andererseits sei alles auch immer eine Frage der Tagesform.

"Unsere Mannschaft ist auf jeden Fall top vorbereitet"

Vorrunde, Zwischenrunde, Finale – ein Wettkampftag, der meist mehr als zwölf Stunden andauert. Da heißt es, Konzentration und Wettkampfspannung über einen langen Tag zu halten. Eine psychische wie physische Herausforderung für die Teams. Wer sich dabei Aussetzer erlaubt, muss mit Punkteabzügen rechnen. „Unsere Mannschaft ist auf jeden Fall top vorbereitet“, sagt Albanese, „auch mental.“ Er hat die Meistermannschaft vom November personell nicht verändert, wollte bei der WM keine Risiko eingehen. Vor allem auch an der mentalen Stärke wurde im Training immer wieder gearbeitet. Die meisten im Team sind jedoch WM-erprobt, so dass jeder weiß, was auf ihn zukommt. Und was würde am Ende für einen weiteren WM-Titel der Bremer Lateinformation sprechen? „Wie es ausgehen wird, kann keiner sagen“, erklärt Roberto Albanese. „Für uns spricht aber, dass wir kontrastreicher tanzen, dass wir nicht nur Highlights aneinanderreihen, sondern dass unser Gesamtprodukt ausgeglichener und geschlossener ist.“

Sollten die Wertungsrichter in Wien die Aussagen des Bremer Trainers am Ende bestätigen, könnte es der sechste WM-Titel in Folge werden. Das wäre ein neuer Rekord, der jedoch in den Gedanken der Mannschaft und des Trainers zumindest vor dem Wettkampf keine Rolle spielt. „Das kommt erst hinterher. Wenn Du dann liest, das ist der elfte deutsche Meistertitel in Folge, was in der Historie einmalig ist, dann ist das schon cool“, sagt Albanese.

Neben den beiden WM-Favoriten Grün-Gold-Club Bremen und DuetPerm aus Russland gehen weitere 16 Lateinformationen an den Start. Vor allem die zweite deutsche Mannschaft, die Formationsgemeinschaft Velbert/Bochum, setzt wie im Vorjahr auf einen Platz auf dem Treppchen. Trainerin Astrid Kallrath hofft, mit der neuen Choreografie „One World“ auch die internationalen Wertungsrichter beeindrucken zu können.

Das zweite starke russische Team Vera Tyumen startet ebenfalls mit einer neuen Choreografie. Mit „Open the Door Please“ wollen Trainer Alexey Litvinow und seine Formation wieder einen Platz unter den ersten drei ertanzen. Den hatten sie im vergangenen Jahr verloren, als sie hinter der FG Velbert/Bochum nur auf Rang vier gelandet waren. Sollte es erneut nicht klappen, kann sich Trainer Alexey Litvinow immerhin mit dem Weltmeistertitel der Standardformationen trösten, den sein Team vor zwei Wochen in Braunschweig gewonnen hat.