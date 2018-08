Patrick Schult möchte seine Schiedsrichterkarriere fortsetzen. (Andy Buenning/Imago)

Verden. Die Güteverhandlung zum Prozessauftakt des früheren DFB-Schiedsrichters Patrick Schult gegen den Deutschen Fußball-Bund am Arbeitsgericht Verden wurde zu einer munteren Angelegenheit. Und sie dauerte mit rund 60 Minuten ungewöhnlich lange. Was auch daran lag, dass sich die gut vorbereitete Richterin Susanne Trautmann einen Überblick über den Sachverhalt verschaffen wollte und viele Detailfragen an die Prozessbeteiligten hatte. Ein Vergleichsangebot kam derweil nicht auf den Tisch. Und deshalb wird der Prozess in Verden nun am Dienstag, 15. Januar 2019 um 12.30 Uhr mit der Kammerverhandlung fortgesetzt.

"Es war absehbar, dass es bei diesem Termin nicht zu einer Einigung kommen wird, da der DFB gar kein Interesse daran hat, einen Vergleich zu schließen", sagte der Bremer Anwalt Malte Dittrich gegenüber dem WESER-KURIER. Dittrich ist promovierter Rechtsanwalt für Sport- und Sportarbeitsrecht. Er vertritt Patrick Schult in diesem Prozess, in dem es zu klären gilt, ob ein Schiedsrichter, der auf der DFB-Liste geführt wird, ein Arbeitnehmer ist. Und ob es sich womöglich schon bei einer einzelnen Spielleitung um ein befristetes Arbeitsverhältnis handelt.

Kränkung als Motiv?

Der Sachverhalt ist kompliziert. Zu welcher Rechtsauffassung das Arbeitsgericht Verden letztlich kommen wird, ist auch für Dittrich "völlig offen". Er kennt das Prozedere. Dittrich ist selbst ein früherer DFB-Referee und befindet sich ebenfalls noch in einem Rechtsstreit mit dem Deutschen Fußball-Bund. In seiner aktiven Zeit zwischen 2006 und 2015 hatte der heute 35-jährige Malte Dittrich neunmal einen jeweils für eine Saison befristeten Vertrag bekommen, ehe ihm im Juni 2015 „ohne Angabe von leistungsbezogenen Gründen“, so Dittrich, kein weiteres Angebot vorgelegt wurde.

Auch der Bremer hatte daraufhin eine Entfristungsklage vor dem Arbeitsgericht eingereicht. Diese Klage hatte allerdings bisher keinen Erfolg. Der zwischen den Schiedsrichtern und dem Deutschen Fußball-Bund vor jeder Saison geschlossene Vertrag begründet kein Arbeitsverhältnis: So hatte das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen mit Sitz in Frankfurt Mitte März dieses Jahres entschieden, Dittrichs Klage damit also auch in der Berufungsverhandlung zurückgewiesen und keine Revision zugelassen.

Der Rechtsstreit schien damit beendet – doch Dittrich kämpft weiter und hat inzwischen beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt eine Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht. Ob es in dieser Angelegenheit noch zu einer Revision kommt, ist indes offen. Der DFB, der in beiden Fällen vom Hamburger Rechtsanwalt Johan-Michel Menke vertreten wird, hat den Antrag gestellt, die Nichtzulassungsbeschwerde als unbegründet zurückzuweisen. Die Begründung für diesen Antrag fehle noch, schilderte Dittrich und sagte: "Bis zu einer Entscheidung kann es noch einige Monate dauern."

Das gilt auch im Fall von Patrick Schult. Der in Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) heimische Zeitsoldat wurde bis zum 30. Juni 2018 vier Jahre lang auf der DFB-Liste geführt. Seinen letzten Einsatz hatte der 32-Jährige am 5. Mai beim Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und dem Halleschen FC. Weil er danach von der Elitekommission des DFB nicht mehr berücksichtigt wurde, klagt er nun also ebenfalls auf Weiterbeschäftigung. „Patrick Schult liegt viel daran, seine Schiedsrichterkarriere fortzusetzen“, sagte Malte Dittrich zu den Beweggründen seines Mandanten.

Beweggründe, die Verteidiger Menke im Rahmen der Güteverhandlung so nicht gelten lassen wollte. Er sprach von einer "Klage aus Enttäuschung", als Motiv nannte er die Kränkung darüber, nicht mehr nominiert worden zu sein. "Das war für eine Güteverhandlung schon ein erfreulich ausführliches Rechtsgespräch", fasste Dittrich den Prozessauftakt zusammen. Fortsetzung folgt.