Mai um 19.30 Uhr in der Sperberstraße und am 25. Mai um 20 Uhr zum alles entscheidenden Rückspiel in der Bezirkssportanlage Nürnberger Straße gegeneinander an. Die Entscheidungsspiele werden notwendig, da das 33 Treffer schlechtere Torverhältnis des SVGO dem Reglement entsprechend durch einen Nichtantritt der zweiten Findorffer Mannschaft außer Kraft gesetzt werden musste. Der Sieger dieser beiden Duelle steigt zugleich in die Landesklasse auf. Es sei denn, die erste Mannschaft des SV Grambke-Oslebshausen steigt noch aus der Landesliga ab: In diesem Fall würde die SG Findorff selbst bei einer Gesamtniederlage in die nächsthöhere Spielklasse aufrücken. Die Entscheidung über den Ligaverbleib des SVGO fällt am 26. Mai. In der Bremenliga-Saison hatte die Reserve der Gelb-Blauen die SG Findorff zweimal besiegt (26:20/26:23).