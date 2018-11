“

Zu Beginn legten die Gäste um ihre beste Werferin Nadine Hippler (acht Tore) gut los und lagen schnell mit 2:0 in Führung (dritte Spielminute). Doch die Gastgeberinnen um Top-Angreiferin Insa Steenblock (sieben Tore/fünf Siebenmeter) kamen nur fünf Minuten später zum Ausgleich (9.), Verena Schütz nrachte die SGAM sogar mit 3:2 in Führung (11.). Dann allerdings riss bei den Gastgeberinnen in der Offensive zunehmend der Faden, bis zur Pause traf Arbergen lediglich noch dreimal und musste anerkennen, dass der TSW einen Gang zulegen konnte, während das Team um Coach Daniel Brozinski mehr und mehr die Luft ausging und es schlicht an Ideen und Tempo in der Vorwärtsbewegung mangelte.

„Schöne Aktionen, eine gute Torwartleistung und eine stabile Abwehr brachten uns mit vier Toren Vorsprung in die Kabine“, freute sich TSW-Trainerin Michaela Feldmann, „es freut mich für die Mannschaft, dass wir das Tempo auch in der zweiten Hälfte konstant hochhalten konnten.“

Mit Wiederbeginn stemmte sich die SGAM zwar nach Kräften gegen die drohende Niederlage, Isa Steenblock verkürzte gar auf zwei Tore (13:15/48.). Doch in der Schlussphase drängten die Gäste nun immer vehementer und mit hohem Tempo in Richtung gegnerisches Tor und ließen sich in der Verteidigung nur noch selten überrumpeln. „Wir haben die Führung nicht mehr hergegeben“, lobte Michaela Feldmann, „wenn wir auch den Gegner in der 54. Minute durch eine unnötige Zwei-Minuten-Strafe auf unserer Seite wieder zurück ins Spiel geholt haben.“ Nach ihr letzten Auszeit in eben dieser 54. Minute lief es dann aber für die Gäste laut Feldmann „wie am Schnürchen, Das Tempo konnten wir noch einmal anziehen und somit hat der Gegner kein Tor mehr werfen können.“

Während Arbergen-Mahndorf trotz (noch) ausgeglichenem Punktverhältnis von 4:4 nun zunehmend in einen Abwärtsstrudel zu geraten scheint, dürfen die Spielerinnen des TSW ihre Blicke bei ebenfalls ausgeglichenem Punktestand (5:5) dennoch selbstbewusst in Richtung obere Tabellenhälfte richten.

SG Arbergen-Mahndorf: Lütjen, Nieke, Adler, Richter, Kurpiers, Jendrek (1), Nistler (1), Böttjer (1), Tannert (1), Oltmann (4), Steenblock (7/5), Schütz (1).

TS Woltmershausen: Steinbach; Krause, Diers, Jalloh, Burchhardt (2/1), Rosenbaum (3), Anneke Steiner (3), Hausstätter (1), Binseel (1), Hippler (8), Mareike Steiner (2), Stüven (3).