Verabschiedete sich mit einer Niederlage vom SV Werder und aus Bremen: der künftige Düsseldorfer Omar Assar. (Frank Koch)

Bremen. Die letzte Saisonpartie in der Tischtennis-Bundesliga war für den SV Werder wie ein Spiegelbild der kompletten Spielzeit: Es gab Höhen und Tiefen – und ein unbefriedigendes Ende. Für Omar Assar war das 2:3 gegen den ASV Grünwettersbach zudem ein höchst emotionales Ereignis: erst anrührend mit einer freundlichen Verabschiedung, dann frustrierend mit einer 1:3-Niederlage gegen Ricardo Walther.

Seit Wochen steht fest, dass der Ägypter Omar Assar nach nur einer Saison bei Werder zum deutschen Serienmeister Borussia Düsseldorf wechseln wird. „Wir respektieren deinen Wunsch, dich sportlich noch einmal verbessern zu wollen“, sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald, „wir behalten dich als Freund in Erinnerung.“ Die gut 300 Zuschauer in der Halle applaudierten zustimmend, Assar nahm sichtlich bewegt das Abschiedsgeschenk entgegen.

Wer den Ägypter in den vergangenen Monaten nur ein bisschen kennengelernt hatte, der ahnte, wie schlecht es ihm gut zwei Stunden später gegangen sein musste. Der ehrgeizige Afrikameister hatte im Duell der Nummern drei den ersten Satz gegen den deutschen Nationalspieler Ricardo Walther zwar gewonnen, danach aber lief bei ihm nicht mehr viel zusammen. Vor allem der Verlauf des vierten Durchgangs war fatal für Assar: Nach 0:4-Rückstand hatte er sich in die Spur zurückgekämpft, um dann schließlich drei Satzbälle zu vergeben und den Durchgang zu verlieren.

Das war Gift für den Werderaner, der im vierten Satz mal wütend mit den Füßen stampfte, mal mit der Brechstange versuchte, die Niederlage abzuwehren. Vergeblich. Assar verlor mit 6:11, kniete kurz nieder, um den Hallenboden zu küssen, klatschte Gegner und eigene Teamgefährten flüchtig ab – und verließ umgehend den Ort des Geschehens, um mit sich allein zu sein.

Auch für Assar stand der letzte Auftritt im Werder-Trikot sinnbildlich für eine durchwachsene Saison. Die Rückrunde mit einer 3:7-Bilanz – nach 4:5 in der Hinrunde – verlief für ihn ebenso unbefriedigend wie für Bastian Steger (7:6 nach zuvor 11:5) und Hunor Szöcs (4:7 nach zuvor 5:4). Florent Lambiet kam insgesamt auf fünf Einsätze, in denen er mit der Gesamtbilanz von 2:3 die Erwartungen erfüllte.

Die schlechten Bilanzen der drei Stammspieler führten zu Werders Absturz in der Rückrunde. War der Klub Anfang Januar mit Platz zwei (12:6 Punkte) und dem Erreichen der Pokalendrunde in Ulm (Final Four) noch hervorragend unterwegs und steuerte fest auf Kurs Play-off-Halbfinale (also mindestens Platz vier in der Bundesliga nach der Hauptrunde), folgte nach zwei weiteren Erfolgen zu Beginn der Rückrunde der steile Sinkflug. „Das 2:3 in Bergneustadt war entscheidend“, sagte Trainer Cristian Tamas, „sie hat uns letztlich die Play-off-Teilnahme gekostet.“ Von den sechs Saisonspielen danach verlor Werder fünf und verspielte damit die seit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft 2013 beste Chance, sich wieder einmal fürs DM-Halbfinale zu qualifizieren. „Vor der Saison wäre Platz fünf für uns am Ende okay gewesen“, sagte Teamchef Sascha Greber, „aber nach dem Saisonverlauf ist Platz fünf nun eine Enttäuschung.“

Bezeichnend für die schwankenden Leistungen in den letzten Monaten waren am Donnerstag auch die Auftritte von Bastian Steger und Hunor Szöcs. Werders Topspieler Steger überzeugte mit zwei Siegen über Dang Qiu und den vor Timo Boll (8:1-Bilanz) besten Bundesliga-Spieler 2017/18, Mazataka Morizono (16:4). Dafür haderte Szöcs mit sich. Im zweiten Einzel des Abends führte er gegen Morizono mit 2:1 Sätzen und 6:3 Punkten, ehe der Faden riss und er im fünften Durchgang auch den 9:7-Vorsprung nicht ins Ziel retten konnte. Diese Niederlage wirkte so sehr nach, dass Szöcs auch gegen Qiu – trotz vorhandener Chancen in den ersten beiden Sätzen – sein Leistungsvermögen nicht mehr abrufen konnte.

Während sich die Spieler jetzt auf die Team-WM Ende April vorbereiten, werden Tamas und Greber die Saison nachbereiten. „Wir werden sie im Detail noch mal durchgehen und hinterfragen, was wir möglicherweise hätten anders machen können“, sagte Tamas – mit dem Ziel, 2019 hoffentlich mal wieder die Endrunde zu erreichen.