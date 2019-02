Trainer Feyhat Tuncel (von links), Abteilungsleiter Heinz Mahnke, Betreuer Thomas Büsker und Trainer Günter Tuncel). (Christian Markwort)

„Wir sind generell sehr zufrieden“, konstatiert der 30-jährige Günter Tuncel, „weil sich die Jungs zerrissen und alle Vorgaben überragend umgesetzt haben.“ Das Trainergespann, seit knapp sechs Jahren für den Landesligisten verantwortlich, möchte das Team zum verschobenen Beginn der Rückrunde (Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr beim FC Union 60) in vollem Saft stehen haben, „weil wir gleich zu Beginn gegen unsere unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um die beiden Aufstiegsplätze antreten müssen“, wie der 39-jährige Feyhat Tuncel präzisiert.

Für das Hemelinger Vorstandsmitglied Heinz Mahnke sind die beiden Brüder „ein echter Glücksfall, weil beide sehr akribisch und professionell vorgehen“, wie Mahnke versichert. Der 60-Jährige freut sich allerdings nicht nur über den einigermaßen unerwarteten Erfolg des Hemelinger „Aushängeschildes“ – auch die zweite Mannschaft, trainiert vom Gespann Marcelo Gaytan und Eris Dashi, steht derzeit als Tabellenführer der Kreisliga B kurz vor dem Aufstieg. „Im Augenblick läuft es schlicht grandios“, freut sich Heinz Mahnke, mit einigen Unterbrechungen seit 1980 im Verein und mittlerweile als Vorstandsmitglied für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Sponsoring zuständig.

Das Hemelinger Trainergespann setzt bei der Zusammenstellung des Kaders auf Leistung und Charaktereigenschaften der Spieler. „Das Miteinander muss harmonieren“, betont Günter Tuncel, „einige Spieler waren früher bei uns in der Jugend und sind über Umwege wieder zurück in der Heimat angekommen.“

Beide Trainer sind gleichberechtigt, eine klassische Einteilung in Chef- und Co-Trainer gibt es nicht. „Wir tauschen uns regelmäßig aus“, versichert Feyhat Tuncel, „zwischen uns passt kein Blatt.“ Rückhalt holen sie sich vom Vorstand, der beiden freie Hand lässt. „Wir haben vollstes Vertrauen in die beiden“, versichert Heinz Mahnke, „sie machen einen hervorragenden Job, auch wenn sie nicht in die Bremen-Liga aufsteigen sollten.“

Doch daran verschwenden die beiden Brüder, die 1986 mit ihren Eltern nach Bremen kamen, keinen Gedanken. „Wir sind jetzt Tabellenführer“, so Günter Tuncel, „und wir wollen natürlich aufsteigen.“ Gleichzeitig warnt der jüngere Tuncel-Bruder vor zu großer Euphorie: Wir dürfen uns von den neun Punkten Vorsprung auf Platz drei nicht blenden lassen“, mahnt er, „besonders, weil wir gleich zu Beginn auf ein richtiges Kaliber treffen.“ Gemeint ist damit Auftaktgegner FC Union 60 (Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr), bei dem die SVH auswärts antreten muss. Dazu zählen die SVH-Verantwortlichen auch den TuS Komet Arsten (Tabellendritter) zum Favoritenkreis, zudem sei der VfL 07 „ein ernst zu nehmender Konkurrent“, wie SVH-Physiotherapeut und Teambetreuer Thomas Busker hinzufügt. Ein Grundstein des Erfolgs sei die Glaub­würdigkeit des Trainer-Duos. „Sie sind absolut authentisch“, lobt Heinz Mahnke, „und sie wissen, wie sie mit den Spielern umgehen müssen, um alle im Kader bei Laune halten können.“ Beide, aber auch Thomas Busker, seien „geradlinig, direkt und kritikfähig, versichert Mahnke, „das erkennt man an der großen Trainingsbeteiligung und dem intakten Teamgeist.“

Besonders der enge Zusammenhalt innerhalb der verschiedenen Teams, aber auch zwischen sportlicher Leitung und Vorstand sei ein gewichtiges Pfund, mit dem die SV Hemelingen wuchern könne. „Alle sind dem Verein gegenüber loyal“, unterstreicht Mahnke, „deshalb suchen wir neben Sponsoren aus dem Stadtteil auch öfter Spieler aus der Nachbarschaft, die sich mit dem Verein und unseren Werten identifizieren.“ Vor allen Dingen an der sportlichen Leitung läge es Mahnkes Einschätzung zufolge, „dass wir immer wieder talentierte Nachwuchsspieler gewinnen und erfahrene Recken sich uns anschließen, weil Feyhat und Günter sie mit ihrem Konzept überzeugen können“. Die Mannschaft müsse „aus Teamplayern und nicht aus Einzelspielern bestehen“, betont Günter Tuncel, „nur auf diese Weise kommen wir zum Erfolg“.

Die SV Hemelingen, gegründet 1858 und seit 1909 um die Fußball-Abteilung erweitert, sei „ein Verein mit großer Tradition“, erläutert Feyhat Tuncel und hat einen großen Wunsch, den er und sein Bruder umsetzen möchten: „Zum 111. Geburtstag unserer Fußball-Abteilung wollen wir 2020 unbedingt in der Bremen-Liga spielen“, blicken sie auf das anstehende Jubiläumsjahr voraus – doch bis dahin muss die SVH erst einmal den Traum von der Rückkehr nach 25 Jahren in die Bremen-Liga tatsächlich Realität werden lassen.