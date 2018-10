Die Bremerhavener jubelten über ihren Sieg. (imago/Jan Huebner)

Die Fischtown Pinguins haben zurück in die Spur gefunden. Nach einem kleinen Zwischentief und zwei Niederlagen in Serie gelang der Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch wieder ein Sieg in der DEL. Am Sonntag setzten sich die Bremerhavener mit 6:3 (2:2,1:0,3:1) gegen den Vorletzten der Tabelle, die Wolfsburger Grizzlys, durch.

Der Türöffner zum Erfolg vor 2857 Zuschauern war das Tor von Mike Hoeffel in der 49. Minute zum 4:3. Die Gastgeber riskierten am Ende noch einmal alles und tauschten ihren Torhüter für einen weiteren Feldspieler aus. Das wussten die Pinguins mit zwei weiteren Treffern durch Mark Zengerle und Alex Friesen clever für sich zu nutzen.

Bremerhaven ließ sich nicht aus der Bahn werfen

In Wolfsburg entwickelte sich zunächst ein müdes Spiel. Trotz geringer Unterbrechungen entstand kein Spielfluss. Selbst in Überzahl strahlten die Bremerhavener nur wenig Gefahr aus. Die beste Möglichkeit zur Führung ließ Jan Urbas liegen. Der Slowene scheiterte in aussichtsreicher Position am Wolfsburger-Schussmann Jerry Kuhn.

Diese Chance wirkte wie ein Wachrüttler, die Pinguins agierten plötzlich deutlich aggressiver. Sie waren hungrig auf den Puck und attackierten früh. In der sechsten Minute wurden sie für ihr starkes Pressing belohnt. Dominik Uher eroberte sich die Scheibe an der Bande und leitete mit einem schönen Zuspiel auf Mike Moore das 1:0 (6.) ein.

Nur 121 Sekunden später gelang Wolfsburg durch Sebastian Furchner jedoch der Ausgleich. Bremerhaven ließ sich dadurch nicht aus der Bahn werfen, machte weiter Druck und zwang den Gegner zum erneuten Foulspiel. Diesmal konnten die Pinguins ihr Power-­Play besser nutzen und mit dem 2:1 (11.) durch Mike Hoeffel erneut in Führung gehen. Drei Minuten vor der ersten Pause verspielten die Bremerhavener jedoch wieder ihren Vorsprung. Beim wuchtigen Distanzschuss von Armin Wurm zum 2:2 (17.) war Pinguins Torhüter Tomas Pöpperle machtlos.

Drei Tore innerhalb von elf Minuten

Die lauffreudigen Pinguins beschäftigten im zweiten Drittel ihren Gegner vehement und erspielten sich mehrere Torchancen. Die mitgereisten Fans sollten nicht lange auf einen weiteren Treffer warten müssen. In der 25. Minute reagierte Miha Verlic nach einem missglückten Klärungsversuch von Wolfsburgs Keeper Kuhn am schnellsten und traf problemlos zum 3:2. Aber auch der dritte Rückschlag beeindruckte die Wolfsburger nicht. Sie gaben sich nicht auf und erzielten durch Eric Valentin das 3:3 (47.). Jetzt mobilisierten die Bremerhavener letzte Reserven und entschieden die Partie mit drei Toren innerhalb von elf Minuten (49., 59., 60.).