Die Turanerin kam in der ersten Runde im Weltergewicht (- 69 Kilogramm) gegen Lokalmatadorin Anna Bartels etwas schwer in den Kampf und wirkte mitunter zu zögerlich in einigen Aktionen. Ab Runde 2 übernahm Kerstin Vennemeyer jedoch das Kommando und boxte sehr gut. In der letzten Runde wurde die Turanerin immer dominanter und beherrschte ihre Gegnerin nun deutlich. „Kerstin Vennemeyer hat in den Bereichen Kraft, Schnellkraft und Dynamik hart gearbeitet und ging top vorbereitet an den Start“, freute sich das Trainerteam Klaus Becker/Kevin Spreen über den klaren Erfolg der Turanerin.