Grün-Gold-Paare glänzten auch im Standardbereich: Philipp Vovk und Angelina Gensrich gewannen die Rangliste Jugend A-Standard überlegen mit allen ersten Plätzen. (grüp Gold Club, frei)

Bei den Junioren stellte der GGC vier der sechs Finalisten, bei der Jugend A-Latein immerhin die Hälfte. Besonders erfolgreich waren Fabian Glatz und Delia Breitmaier, die sowohl bei der Jugend als auch den Junioren siegten, dicht gefolgt von ihren Clubkameraden Dániel András Hegyi/Giuliana Domingues da Silva, Wladislaw Riedinger/Josephine Chukwudelunzu bei den Junioren sowie Eddi Neufert/Nastasja Golant und Dániel und Giuliana in der Jugend A. Am erfolgreichsten waren Daniel Pastuchow und Carina Fabrizius: am ersten Tag gewannen sie die Junioren I B-Latein (ihre Altersgruppe) und die Junioren II B-Latein. Nachdem sie auch am zweiten Tag die Junioren I B-Latein gewannen, krönten sie ihre Erfolgsbilanz mit dem Einzug ins Finale der Rangliste der Junioren II B-Latein, wo sie den sechsten Platz ertanzten.

Neben den vielen Lateinerfolgen gab es auch tolle Ergebnisse im Standardbereich: Philipp Vovk und Angelina Gensrich gewannen die Rangliste Jugend A-Standard überlegen mit allen ersten Plätzen, Wladislaw Riedinger und Josephine Chukwudelunzu siegten im Turnier der Junioren II B-Standard und ertanzten sich in der Rangliste dieser Disziplin den zweiten Platz. In Cossirano di Trenzano (Mailand) erreichten René Libera und Nadja Spalek beim WDSF International Open Latin den tollen dritten Platz unter 52 Paaren. Sie waren damit zweitbestes deutsches Paar.

BYO (Baltic Youth Open) Rendsburg, Junioren I B-Latein (11 Paare): 1. Daniel Pastuchow/Carina Fabrizius . . .7.-8. Lasse Reuter/Soley Siemer Ferndandez, 9. Leonard von Ahsen/Emily von Glowczewski; Kinder C-Latein (7): 3. Kiril Cernych/Melina Richter; Junioren II B-Latein (18): 1. Daniel Pastuchow/Carina Fabrizius. . .3. Wladislaw Riedinger/Josephine Chukwudelunzu. . . 11. Lasse Reuter/Soley Siemer Fernandez; Junioren I C-Latein (7): 3. Kiril Cernych/Melina Richter

Rangliste Junioren II B-Standard (10): 2. Wladislaw Riedinger/Josephine Chukwudelunzu Rangliste Jugend A-Latein (28): 1. Fabian Glatz/Delia Breitmaier. . .3. Eddi Neufert/Nastasja Golant, 4. Dániel András Hegyi/Giuliana Domingues da Silva

BYO (Baltic Youth Open) Rendsburg, Junioren. I B-Latein (13 P): 1. Daniel Pastuchow/Carina Fabrizius . . . 7. Lasse Reuter/Soley Siemer Fernandez. . . 13. Leonard von Ahsen/Emily von Glowczewski; Junioren II B-Standard (4): 1. Wladislaw Riedinger/Josephine Chukwudelunzu; Rangliste Junioren II B-Standard (10): 2. Wladislaw Riedinger/Josephine Chukwudelunzu; Kinder C-Latein (7): 4. Kiril Cernych/Melina Richter; Junioren I C-Latein (12): 6. Kiril Cerych/Melina Richter; Rangliste Junioren II B-Latein (26): 1. Fabian Glatz/Delia Breitmaier, 2. Dániel András Hegyi/Giuliana Domingues da Silva, 3. Wladislaw Riedinger/Josephine Chukwudelunzu . . .6. Daniel Pastuchow/Carina Fabrizius.