Philipp Vovk und Angelina Gensrich kamen auf Anhieb aufs Treppchen. (vstudio.photos und Grün-Gold-Club, Photo by: vstudio.photos)

Die drei ersten Paare lagen dabei nur einen Punkt auseinander.

Ebenfalls in einem sehr leistungsstarken Feld von 27 Paaren konnten Philipp Vovk und Angelina Gensrich bei ihrem ersten Start in der Jugend-Kombination einen hervorragenden dritten Platz ertanzen. Sie zeigten sich zu Recht überglücklich, auf Anhieb das Finale und dazu noch einen Treppchenplatz in dieser neuen Startgruppe erreicht zu haben.

In Portugal war ein weiteres Jugendpaar des GGC erfolgreich: Dániel András Hegyi und Giuliana Domingues da Silva erreichten beim WDSF Open Youth Latin in Vago den dritten Platz unter elf Paaren.

Ein Nachwuchspaar der Hauptgruppe unternahm erste Gehversuche auf dem Turnierparkett und konnte gleich zweimal den Sieg davontragen: Marco David und Valeria Nuñez Alfaro gewannen beide Turniere der Hauptgruppe D-Latein beim 46. Porzer Osterpokal in Köln.

Seit einiger Zeit hat der GGC auch Seniorenpaare, die Latein tanzen. Bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren S I Latein konnten die Bremer Landesmeister Patrick Niemann/Sandra Cancino das Semifinale erreichen und belegten den elften Platz.

Die Formationen der Ober- und Regionalliga waren ebenfalls unterwegs: das D-Team in der Oberliga Nord Latein konnte nur mit reduzierter Paarzahl antreten und wurde Vierte, das C-Team erreichte in de Regionalliga Nord Latein den dritten Platz, beide Teams konnten jedoch ihre Tabellenplätze halten. Das C-Team ist damit in die neue 2. Bundesliga Latein Nord aufgestiegen.

Wie erfolgreich die Trainer im GGC mit den Paaren arbeiten, zeigt sich auch an der Zusammensetzung der aktuellen Bundeskader: fünf Paare der insgesamt 15 des DTV A/B Kaders werden vom GGC gestellt! Für den Talent- und Jugendkader hat der DTV sieben Junioren- und Jugendpaare des GGC zur Sichtung eingeladen.