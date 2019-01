Die „Füchse“ feierten einen etwas glücklichen 28:26 (13:15)-Heimsieg, mit dem sie ihr Konto auf 11:11 Punkte ausglichen. In der Tabelle zogen sie damit zugleich an den Niedersachsen vorbei und kletterten auf den achten Rang.

Im letzten Hinrundenspiel wechselten sich bei der SG Findorff die Höhen und Tiefen rapide ab. Als Marc Bösewill seine Mannschaft in der zwölften Spielminute mit 5:2 in Führung brachte, da hatte sie die Niedersachsen fest im Griff. Doch anstatt nun in der Folgezeit sicherer zu werden und nachzusetzen, brannte der Gastgeber ein Feuerwerk an technischen Fehlern ab, die die HSG Bruchhausen-Vilsen zum Ausgleich nutzte (5:5/14.). Mit steigenden Auswechslungen verlor dann auch noch die SG-Deckung an Zusammenhalt, was die Gäste weiter zur erstmaligen Führung nutzten (11:9/22.). Danach ging es für die „Füchse“ auch mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine (13:15).

„Nach der Pause fehlte meiner Mannschaft immer noch die Konzentration und der letzte Siegeswille“, kritisierte der Findorffer Sebastian Seeger, der auf der Bank weiterhin den fehlenden Thorsten Terborg vertrat. Als sich die Mannschaft des sehr erfahrenen Gäste-Trainers Gerd Anton schließlich über 20:19 weiter auf 25:20 absetzte, wurde es den Findorffer „Füchsen“ zu bunt.

Sie packten sich bei der Ehre und legten den Schalter komplett um. Aufbauend auf den Paraden ihres starken Keepers David Ahrens und den Anfeuerungen der Zuschauer im Rücken holte der Gastgeber Tor um Tor auf, bis Jonas Harms per Doppelschlag zum 25:25 traf und Christian Stelzner gar das 26:25 drauflegte (55.). Felix Schröder steigerte die erste Führung im zweiten Durchgang sogar mit dem Unterzahltreffer zum 27:25, Jelle Gresens machte den Erfolg eine Minute vor Schluss mit dem Tor zum 28:26 endgültig alles klar.

Am Sonnabend erwartet die SG Findorff um 19.30 Uhr den Spitzenreiter SG Arbergen-Mahndorf um 19.30 Uhr in der Bezirkssportanlage an der Nürnberger Straße. „Gegen den müssen wir unsere Leistung stark verbessern, sonst könnte es eine Klatsche geben“, warnt Sebastian Seeger. Das Hinspiel gewannen die Ostbremer mit 39:20.

SG Findorff: Ahrens, Hämmerling; Laechelin (3), Stelzner (3/1), Kjaersgaard (2), L. Schröder, Harms (4), F. Schröder (5), Brunswick (2), Bertram, Carneiro Alves, Gresens (5/3), Bösewill (4).