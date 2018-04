Dieser Erfolg war auch den Nachwuchsspielern Frederik und Laura (beide erst 15) zu verdanken, die ihr erstes Jahr im Erwachsenenbereich hervorragend meisterten und sich gleich sehr gut in die Mannschaft integrieren konnten.

Aber auch die anderen Mannschaften zeigten tolle Leistungen und sorgten für die beste Saison in der Vereinsgeschichte.Das zweite Team, das in dieser Saison in die Landesliga aufgestiegen war, konnte das Minimalziel Klassenerhalt problemlos erreichen und sicherte sich am Ende einen guten vierten Platz. Die Dritte, die erst in dieser Saison in die Kreisliga aufgestiegen war, schaffte am letzten Spieltag noch den Sprung auf Platz zwei und sicherte sich damit gleich den sofortigen Aufstieg in die Bezirksliga. Die vierte Vertretung schlug sich in der Kreisklasse ebenfalls wacker. Dabei zum Teil gegen Mannschaften, die im Schnitt nur halb so alt waren und erreichte am Ende der Saison einen hervorragenden dritten Rang. Die neu zusammengestellte Schülermannschaft tat sich mit dem Spielbetrieb noch etwas schwer, konnte sich am Ende aber trotzdem über den achten Tabellenplatz freuen.

Für alle Mannschaften werden für die kommende Saison weitere Spielerinnen und Spieler gesucht. Gerade der Damenbereich ist recht knapp besetzt, da immer wieder Spielerinnen aufgrund von Studium oder Beruf den Verein verlassen.