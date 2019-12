Gürtelprüfungen Atemi Combat (Peter Böschen, frei)

Die Schüler Peter Reese, Andrea Bürger, Yasar Damar, Carina Berghöfer, Felix und Dirk Bentzen, Mika Czekay sowie Finn Hoffmann zeigten in ihren jeweiligen Leistungsstufen überdurchschnittliche Leistungen in der Praxis und auch in der theoretischen Prüfung konnte jeder sein Wissen untermauern. Nach monatelanger Vorbereitung erfolgten dann in einer Zeremonie die neuen Graduierungen.