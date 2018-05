Emil gelang es, aus allen Begegnungen als Sieger hervorzugehen. Dafür wurde er mit der Goldmedaille belohnt. Yago, Milos, Bruno und Sebastian belegten am Ende jeweils einen dritten Platz. Als einzige Starterin der weiblichen U8 stellte sich Lia Richter auf die Tatami. Auf ihrem ersten Turnier außerhalb des Tura-Dojos erreichte sie direkt einen zweiten Platz.

Die jüngsten Judoka gehören zur „Judo spielend lernen“- Gruppe bei Tura und stehen noch ganz am Anfang ihrer Karriere. „In der Uni zeigten die sechs Turaner direkt, welch großes Potential in ihnen steckt und dass auch in den kommenden Turnieren mit ihnen zu rechnen ist“, freute sich ihr Trainer Timo Höwener.

In der U12 traten bei den Mädchen Anastasia Dimitriewski und bei den Jungen Jonathan Varga, Noel Barten, Tammo Stindt, Mattes Holstein, Fabian Sasse und Bente Brodthage an. Jonathan erkämpfte sich eine Goldmedaille, nachdem er alle Kämpfe vorzeitig für sich entschied. Bronzemedaillen gingen an Mattes, Fabian, Bente, Anastasia und bei ihrem ersten Turnier an Tammo und Noel.