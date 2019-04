Ebenfalls erste Plätze gab es für Julia Okninska und Richard Wenski, der seinen einzigen Kampf mit einem super ausgeführten Seoi-Otoshi entschied. Neo Wankerl wurde bei seinem ersten offiziellen Turnier Dritter. Noel Barten gewann zum Auftakt nach wenigen Sekunden mit einem Seoi-Otoshi, verlor zwei folgende Kämpfe und wurde Dritter seiner Gewichtsgruppe. Ebenfalls einen dritten Platz sicherte sich Lia Richter. In der U 15 erkämpfte sich Orhan Yilmaz Rang eins. Der Turaner gewann seinen ersten und einzigen Kampf nach wenigen Sekunden, weil sich sein Gegner unglücklicherweise am Finger verletzte. Einen weiteren Freundschaftskampf verlor Orhan Yilmaz knapp vor Ablauf der Zeit. Jonathan Varga beendete sein erstes Turnier in der U 15 als Dritter.