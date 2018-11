In den ersten beiden Einzeln holten Petra Staats und Silke Birkenstock die ersten Punkte. Besonders im ersten Satz zeigte Spitzenspielerin Michaela Bach-Kamp eine herausragende Leistung und holte den dritten Punkt gegen Tanja de Buhr. Während dessen mühte sich Britta Pölkner gegen Silke Niehaus. Nach einem hart umkämpften 5:7 im ersten Satz war dann aber die Luft raus. In den Doppeln machten Michaela Bach-Kamp und Petra Staats das 4:2 für das Team aus dem Bremer Süden perfekt. Mit diesem Ergebnis haben die wenigsten gerechnet. Delmenhorst spielte im letzten Winter bereits hochklassig und hat im Schnitt Spielerinnen mit besseren LK-Einstufungen (Leistungsklassen). „Die schweren Brocken kommen aber noch“, ist sich Bach-Kamp sicher. Auch die Herren 50 konnten erfolgreich die Saison in der Nordliga eröffnen. Mit 4:2 schickten sie die Mannschaft vom SV Este zurück nach Hamburg. Dem Ziel Klassenerhalt sind sie damit einen Schritt näher gekommen.