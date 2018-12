Zwar konnten die Bremer das Spiel im ersten Abschnitt noch einigermaßen offen gestalten und lagen zur ersten Pause sogar noch in Führung (5:12), doch im folgenden Durchgang setzten sich die Gastgeber mehr und mehr durch und konnten den Rückstand bis zur Halbzeit zu ihren Gunsten drehen. „Wir haben uns in der Offense besonders schwergetan“, so Stock, „unsere Stärken unter dem Korb auszuspielen, sodass wir leider wenig gepunktet haben und letztlich auch verdient mit 17 Punkten Rückstand in die Pause gehen mussten.“

Im dritten Viertel spielten die Friesen mit größerer Intensität und konnten Stade zu Fehlern zwingen. Im Angriff der Bremer traf Niklas Beckmannshagen wichtige Würfe und die Friesen konnten diesen Abschnitt deutlich gewinnen (20:9). Im Verlauf des letzten Abschnitts schlossen die Friesen zunächst bis auf zwei Zähler auf, „doch leider wurde unsere Aufholjagd am Ende nicht mit den so dringend benötigten Punkten belohnt“, grämte sich Stock, „da wir gleich mehrere Spieler nach ihren jeweils fünften Fouls verloren hatten und uns am Ende auch noch mit einigen überhasteten Aktionen um die Siegchance gebracht haben“, skizzierte Stock den abschließenden Spielverlauf mehr als enttäuscht. Allerdings habe seine Mannschaft „zum ersten Mal in dieser Saison richtig gefightet und sich durch den hohen Rückstand nicht hängen lassen“, zog Stock etwas Positives aus der Pleite. „Nachdem die letzten Spiele knapp verlaufen sind und wir mit etwas Glück auch hätten gewinnen können, gehen wir mit Selbstvertrauen in das kommende Spiel“, blickte Thomas Stock auf das Heimspiel gegen den die BG ‚89 Rotenburg/Scheßel (Sonnabend, 8. Dezember, 17 Uhr) voraus.

BTV Friesen: Stock, Ayigwa (9), Bäuning (4), Beckmannshagen (15), Landrock (2), Lenz (10), Qi (4), Seyberth (14).