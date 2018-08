Marcel Hamsch belegte mit den Findorffer Handballern beim eigenen Turnier zwar Platz zwei, doch am Ende ging ihm und seinen Mitspielern ein bisschen die Puste aus. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Lediglich das Ergebnis seiner Spieler stimmte ihn zufrieden, das Auftreten nicht.

„Meine Mannschaft wirkte über den ganzen Tag ausgebrannt und ohne Esprit“, bemängelte er. „Drei Wochen vor dem Saisonstart bin ich von ihrem Leistungsstand schon etwas enttäuscht.“

Bei den Findorffer Füchsen hatte sich aber auch das Fehlen der Stammkräfte Marc Bösewill, Jan Henrik Nikutowski, Jasper Hämmerling, Pablo Carneiro Alves und Noah Harms bemerkbar gemacht, sodass der Rest des Teams den Trainer nur ansatzweise zufrieden stellen konnte. Das zeigte vor allem beim Umschalten vom Angriff auf die Abwehr, aber auch im kreativen Angriffsspiel überraschenderweise ungeahnte Schwächen. „Die müssen wir in den weiteren Tests unbedingt beheben“, fordert Thorsten Terborg.

Seine Mannschaft war in der Bezirkssportanlage an der Nürnberger Straße äußerst schwach ins Turnier gestartet und kassierte dort vom späteren Turniersieger aus Grüppenbühren/Bookholzberg (Landesklasse) eine deftige 8:20-Klatsche. Danach präsentierte sich die SG Findorff mit dem 11:8 über den MTV Tostedt und dem 14:13 über den TuS Rotenburg II (beide Regionsoberliga) in einer etwas besseren Verfassung, bevor sie beim 14:15 gegen den ATS Bexhövede (Landesklasse) erneut nicht überzeugen konnte.

Turnierdritter wurde die Reserve des TuS Rotenburg (4:4 Punkte) vor dem ATS Bexhövede und dem MTV Tostedt (beide 1:7 Punkte). Der SV Grambke-Oslebshausen II hatte seinen Start verletzungsbedingt kurzfristig ­abgesagt.