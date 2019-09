“

In der ersten Halbzeit mussten die Gäste um ihre beste Angreiferin Silja Stüven (zwölf Tore/sechs Siebenmeter) den Gastgeberinnen noch hinterher laufen, ehe das Team schließlich in die Spur fand. „Wir haben viele Würfe aus aussichtsreicher Position leider nicht im Tor unterbringen können“, erläuterte Feldmann, „und auch die Abwehr stand noch nicht zu 100 Prozent zusammen.“ Das hatte zur Folge, dass der TSW zur Halbzeit noch deutlich mit 10:17 in Rückstand lag.

In der Halbzeit mobilisierten die Pusdorferinnen schließlich alle Kräfte, nach der Pause präsentierten sie sich als Mannschaft und konnten den Spielfluss von Beckdorf zunehmend besser unterbrechen. „Wir haben uns Tor für Tor wieder an den Gegner heran gekämpft“, resümierte die TSW-Trainerin erleichtert, „und haben in der 45. Minute zum 22:22 ausgeglichen.“ Beckdorf behielt die Nase bis zum 25:25 allerdings vorne, dann führten die Gäste mit einem Tor, „und das haben wir uns bis zum Ende nicht mehr nehmen lassen“, freute sich Feldmann. Verantwortlich für den Erfolg seien „eine super kämpferische Leistung und voller Einsatz von jeder Spielerin“ gewesen, betonte Feldmann, die sich über zwei wichtige Punkte freuen dürfte.

TS Woltmershausen: Steinbach, Diers; Jalloh (1), Krause (1), Djekic (1), Heider (2), Steiner (2), Rathjen (3), Hausstätter (4), Binseel (4), Stüven (12/6).