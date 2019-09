Auch sieben Tore von Björn Bischof (mit Ball) konnten die 29:34-Niederlage des SV Grambke-Oslebshausen nicht verhindern. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Damit sind in der Tabelle neben den Gelb-Blauen jetzt nur noch die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II, HSG Delmenhorst II (jeweils 0:4 Punkte) und der TV Langen (0:2 Punkte) ohne Sieg.

Den SVGO-Trainer Marcel Hägermann konnte man im Oldenburger Landkreis nur bedauern. Entweder stand seine Deckung gut und der Angriff sorgte in negativer Hinsicht für Kapriolen, oder es lief genau andersherum. Das wurmte den Bremer Trainer schon sehr, zumal seine Mannschaft den zweiten Durchgang gegen die Niedersachsen ja eigentlich mit 17:14 für sich entschieden hatte. „Kaufen kann ich mir dafür nichts“, bemängelte er, dass sein Team eben nicht einmal in beiden Mannschaftsteilen zugleich konstant auftreten konnte.

Björn Bischof hoch

In der Halle am Ammerweg war es zunächst sein Angriff, der mit insgesamt 25 Fehlversuchen schwächelte und selbst in doppelter Überzahl nur zu 2:2 Toren kam. Dadurch liefen die Bremer nach nur elf Minuten einem ernüchternden 4:11-Rückstand hinterher und luden die flotten Hausherren mit leichten Ballverlusten immer wieder zu Kontern ein. Als sich danach der Angriff allmählich steigerte, stiftete die SVGO-Abwehr die nächste Unruhe. „Wie aus heiterem Himmel haben wir plötzlich dort Riesenprobleme bekommen“, kritisierte Marcel Hägermann. Die Folgen ließen sich an der Anzeigetafel ablesen, denn die Niedersachsen lagen zum Seitenwechsel mit acht Treffern mehr als überlegen vorne.

Zwei Minuten vorher hatten die Gäste schon ihren Linkshänder Kostja Wilken per direkter Karte verloren, weil er einen Gegenspieler attackiert hatte, der daraufhin auf dem Rücken zu Boden ging. „Die Entscheidung war zu hart“, meinte der SVGO-Coach. Und war damit zugleich des nächsten Spielmachers beraubt worden, der im Angriff einige Zeitstrafen herausgeholt hatte. Denn vorher war beim SV Grambke-Oslebshausen schon Pascal Hinrichs früh umgeknickt und wurde seitdem nur noch dosiert eingesetzt. Nino Feldermann stand als Alternative urlaubsbedingt sogar gar nicht zur Verfügung.

Dass der Gast die zweite Hälfte trotzdem mit einer besseren Leistung für sich entschied, half dem SVGO-Coach nicht wirklich weiter. Er bescheinigte lediglich seinem durchspielenden Rückraumschützen Björn Bischof eine starke Leistung, der vor allem 40 Minuten auf Halblinks ein ständiger Unruheherd war und sieben Tore warf. Im Gegensatz dazu fand beim SVGO auf den Außenpositionen zu wenig statt. Dort hatten sich Bülow (links) und Jonas Pfeifer (rechts) zuhauf Fehlwürfe geleistet. Zusammen hatte es das Duo auf fünf Treffer gebracht und locker das doppelte an besten Chancen verballert. Philip Schmidt kam im linken Rückraum überhaupt nicht in Fahrt, Felix Hinrichs konnte im Rückraum keine Akzente setzen, aber wenigstens auf der Angriffsmitte hier und da eine gute Aktion für sich verbuchen.

Das nächste Heimspiel gegen den Aufsteiger SG Arbergen-Mahndorf fällt aus, da die Ostbremer wegen ihres fehlenden Trainers Thomas Panitz um eine Spielverlegung gebeten hatten. Das Stadtderby wurde für den 12. Oktober, 18 Uhr, in der Sperberstraße neu angesetzt. Damit treffen die Gelb-Blauen als nächstes am 28. September zuhause um 15 Uhr auf die HSG Stuhr.

SVGO: Entelmann, Mulinski, Bödeker; P. Hinrichs (5), Bülow (3), F. Hinrichs (4), Rüttjerott (3), Pfeiffer (2/2), Wilken, Hergert (2/1), Bischof (7), Schmidt (3/1).