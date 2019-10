Handballerinnen gewinnen 27:18

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Erste Punkte für die SGAM

Christian Markwort

Bremen. Für Irritationen sorgte am Tag nach dem Spiel der Spielberichtsbogen: In der Begeg­nung in der Handball-Landesklasse (Krage) der Frauen zwischen dem TuS Komet Arsten II und der SG Arbergen-Mahndorf stand neben dem Ergebnis zunächst ein Einspruch, der aufgrund des Einsatzes „einer nicht spielberechtigten Spielerin“ seitens der Gastgeberinnen erhoben worden war. „Von uns hatte das niemand auf dem Schirm“, wunderte sich SGAM-Trainer Kai Homann, „das war offensichtlich ein automatischer Einwand vom System.