Hannovers Timo Hübers ist als erster Fußballprofi in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Foto: Peter Steffen/dpa (Peter Steffen / dpa)

Er befinde sich derzeit in häuslicher Quarantäne und habe seit seiner Infektion bei einer Veranstaltung in Hildesheim keinen Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen gehabt, teilte der Verein am Mittwoch mit. (dpa)