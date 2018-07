Bundestrainer Joachim Löw hat nach Rücktrittsgedanken beschlossen, dass er die dringend notwendige Reform bei der Nationalmannschaft selbst in die Hand nimmt. Dem Schock nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Kasan folgt jetzt die Aufarbeitung in Frankfurt. Dass die Nationalelf dabei auch die Landesfürsten, also die Präsidenten der Fußball-Verbände, mit ins Boot nimmt, ist ein wichtiges Zeichen.

Viel zu lange hat sich die Nationalmannschaft als Staat im Staate verstanden. Und sich dabei Stück für Stück von der Basis entfernt. Natürlich kann es ein Bundestrainer nicht dulden, wenn ihm DFB-Funktionäre ständig reinreden wollen. Aber es ist klug, auch den Rat der Amateur-Vertreter zu hören. Vor allem, wenn man eine WM versemmelt hat.

Mehr als ein erster Schritt ist das freilich nicht. Es wird nicht reichen, wenn Löw den Rauswurf eines Büroleiters oder Co-Trainers als Reform verkaufen will. Er muss die Nationalmannschaft inhaltlich verändern, einen neuen Stil kreieren. Das hat er vor acht Jahren nach der WM in Südafrika schon einmal geschafft. Aber 2018 ist der Druck ungleich höher.