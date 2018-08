Springreiter Lennert Hauschild vom RC Rosenbusch Oberneuland ist Bremer Landesmeister auf der großen Tour. (Christian Kosak)

Schwanewede. Paula Schlenker vom Bremer RC hat es im Kampf um die Goldmedaille bei den Bremer Landesmeisterschaften auf der großen Tour der Springreiter noch einmal extrem spannend gemacht. Weil die 20-Jährige das S-Springen mit Stechen um den Großen Preis von Schwanewede beim Reit- und Springturnier des RC General Rosenberg auf Scrabble GP zu ihren Gunsten entschied, rückte sie ihrem fünf Jahre älteren Kontrahenten Lennert Hauschild vom RC Rosenbusch Oberneuland auf Pride noch einmal gehörig auf die Pelle.

Hauschild rettete aber mit nur einem Fehler im Stechen auf seinem neunjährigen Wallach einen hauchdünnen Vorsprung auf seine Widersacherin über die Runden und feierte somit bei seinem ersten Start bei den Bremer Meisterschaften auch gleich den Titel. Damit vertrat der Bereiter der Familie Forkert die abwesenden Brüder Hergen und Marten Forkert bestens. „Die Bedingungen drinnen waren besser als draußen“, teilte Lennert Hauschild mit. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass der Springplatz auf der Anlage am Hamfährer Weg in Schwanewede nicht so sehr unter den Wassermassen des Vortages gelitten hatte wie der Abreiteplatz daneben.

Paula Schlenker sorgt für Spannung

Paula Schlenker gab auf ihrem 14-jährigen Deutschen Reitpferd noch einmal kräftig Gas in der Zusatzrunde und verwies am Ende Hans-Christoph Kühl vom RV Lilienthal auf Lola in 35,08 Sekunden um drei Hundertstel Sekunden auf den zweiten Rang. Jana Kreutzmann vom Bremer RC fuhr auf Alea S trotz acht Strafpunkten im S-Springen mit Stechen noch die Bronzemedaille bei den Landesmeisterschaften ein. Paula Schlenker wurde im Ringen um Gold letztendlich der eine Fehler aus dem S-Springen des Vortages zum Verhängnis. „Der hätte nicht sein müssen“, bedauerte die 20-Jährige. Beinahe wäre ihr Traum von der Goldmedaille aber sogar bereits vor dem Stechen des zweiten S-Springens vorbei gewesen. Am drittletzten Hindernis touchierte ihr Pferd die oberste Stange. „Ich hatte aber ein gutes Gefühl und war mir sicher, dass die Stange oben bleibt.“

Auf der mittleren Spring-Tour hüpfte Svea Haeslop vom RFC Niedervieland auf Quintilas vor Rosenbergs Lara Holst auf Pina Gold und Ben-Frederic Sommer vom RC Rosenbusch Oberneuland auf Quintolo auf das oberste Treppchen des Podests. Marena Dankwardt auf Sejana K sowie Sarah Köhler auf Lion Heart SK (beide RC General Rosenberg) feierten auf der kleinen Tour der Springreiter einen Doppelsieg für die Gastgeber vor Tina Cleb vom RC Rosenbusch Oberneuland auf Cosma. „Das Konzept mit der Neuordnung der Klassen ist gut angekommen. So sind auch mal ganz andere Reiter in den Fokus gerückt“, bilanzierte der Springbeauftragte des Bremer Pferdesportverbandes, Ronald Donn.

Matthias Schneider vom Bremer RC sicherte sich auf Lutalo souverän den Bremer Titel auf der großen Tour der Dressurreiter. Seine Klubkollegin Susan Scholand schob sich zudem auf Scolari Grande noch an der zuvor zweitplatzierten Kim Brüning vom RFC Niedervieland auf Feivel's World vorbei. Dies verdankte Scholand ihrem zweiten Rang in der abschließenden S-Dressur mit zwei Sternen, einer Intermediaire I. Mit 791 Punkten musste sie hier nur Marlina Garrn vom RV Harsefeld auf Di Baggio um 3,5 Zähler den Vortritt lassen. Matthias Schneider langte ein sechster Platz in dieser Prüfung, um seinen Titel perfekt zu machen. Da nützte es Kim Brüning nichts, dass sie auf Feivel's World sogar noch um eine Position besser abschnitt als Schneider.

Auf der mittleren Tour der Dressurreiter hielt Anne Schröder vom Bremer RC auf Housten B ihre Vereinskollegin Antonia Kauert auf Colour and Cream sowie Felicia Sophie Franzen vom Hubertus RV Bremen auf Lucky Boy auf Distanz. Gold auf der kleinen Dressur-Tour ging an Nadine Meiners vom RC Heidehof Oberneuland auf Castenraysewe's Sir Heinrich. Ihr folgten Carlotta Harren (Hubertus RV Bremen) auf Duke und Kathrin Becker (Bremer RC) auf Fräulein Uschi.