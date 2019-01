Franziska Preuß (r) setzt sich im Schlusssprint gegen die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold durch. Foto: Sven Hoppe (Sven Hoppe / dpa)

Die 24-Jährige setzte sich über die 12,5 Kilometer im Zielsprint dank eines fehlerfreien Schießens vor der Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold und der Slowakin Paulina Fialková durch. „Es ist ein wahnsinnig geiles Gefühl, daheim in meinem Wohnzimmer ganz oben zu stehen“, sagte die zusammen mit ihrem Freund Simon Schempp in Ruhpolding lebende Franziska Preuß in der ARD. „Es war ein perfektes Rennen, es war ein genialer Tag.“

Das gute Abschneiden der deutschen Skijägerinnen vervollständigten Denise Herrmann als Zwölfte und Vanessa Hinz auf Rang 15. Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier beendete das Rennen in der Chiemgau Arena nach insgesamt sechs Strafrunden auf dem 30. und letzten Platz mit einem Rückstand von 3:35,4 Minuten. (dpa)