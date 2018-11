Die vielleicht beste Nachricht war, dass der FC Bayern stark gespielt, Dortmund aber trotzdem verdient gewonnen hat. (Peter Kneffel/dpa)

Auf die Diskussion nach einer möglichen Super League haben ausgerechnet die beiden Mannschaften die beste Antwort gegeben, die in diesem europäischen Elite-Wettbewerb doch zum festen Inventar gehören sollen. Borussia Dortmund und Bayern München haben gezeigt, dass die Bundesliga jetzt schon eine Super- Liga ist.

Das Spiel am Sonnabend jedenfalls war allerbeste Werbung für den deutschen Fußball. Überhaupt ist das Niveau der Liga gestiegen, was sich auch in den internationalen Spielen zeigt. Die vielleicht beste Nachricht aber war, dass der FC Bayern stark gespielt, Dortmund aber trotzdem verdient gewonnen hat. Denn nach sechsjähriger Bayern-Dominanz tut der BVB der Bundesliga richtig gut.

Im Gegensatz zu den Münchenern, die sich den Umbruch nach sechs fetten Jahren nicht konsequent getraut haben, wurde Dortmund zur Neuausrichtung gezwungen. Wie bei den Bayern kam ein neuer Trainer, aber es kamen auch junge, titelhungrige Spieler, die den Titelverteidiger in den entscheidenden Momenten des Spiels über den Haufen rannten. Lange hat die Bundesliga nicht mehr so viel Spaß gemacht.