Erstrunden-Aus für Zverev in Basel

Muss in Basel bereits wieder die Heimreise antreten: Alexander Zverev. Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa (Georgios Kefalas / dpa)

Neun Tage nach seiner Finalniederlage gegen den Russen Daniil Medwedew in Shanghai war Zverev im ersten Satz noch ebenbürtig. Im verlorenen Tie-Break führte er 4:0. Nur bei einem Sieg wären die Chancen des Weltranglisten-Sechsten auf eine Teilnahme an den ATP Finals vom 10. bis 17. November in London gestiegen. Der Hamburger ist Titelverteidiger. (dpa)