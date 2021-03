Muss in Rotterdam bereits wieder die Heimreise antreten: Alexander Zverev. Foto: Dean Lewins/AAP/dpa (Dean Lewins / dpa)

Der Siebte der Weltrangliste verlor nach schwachem Auftritt mit 5:7, 3:6 gegen den Kasachen Alexander Bublik. Zverev lag in beiden Sätzen jeweils früh mit einem Break vorne, musste sich am Ende jedoch bereits nach 77 Minuten geschlagen geben. Der 23-Jährige war bei der mit rund 980.000 Euro dotierten Hallenveranstaltung an Nummer drei gesetzt gewesen.

Mitte Februar war Zverev beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne am späteren Sieger Novak Djokovic in vier Sätzen gescheitert und absolvierte nun wieder sein erstes Match. Bublik hatte am vergangenen Sonntag noch das Finale des Turniers in Singapur verloren. Diese Anstrengung war der Nummer 43 der Welt zunächst anzumerken, so dass Zverev ihm direkt sein erstes Aufschlagspiel abnahm, diesen Vorteil jedoch ungenutzt ließ.

Im zweiten Durchgang wehrte sich Zverev gegen den keinesfalls überragend auftretenden Bublik, kassierte aber den entscheidenden Aufschlagverlust zum 3:5. Anschließend konnte Zverev Chancen zum Re-Break nicht nutzen - so stand am Ende die enttäuschende Erstrunden-Niederlage.

