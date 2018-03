Igor Schoen versucht sich gegen Bente Grewe durchzusetzen (nordphoto)

Die Finalserie wurde im Modus Best-of-five ausgetragen, und tatsächlich gelang der Titelgewinn mit drei Siegen in Folge, also in der schnellstmöglichen Form. Hätten Sie Ihr Team so souverän in den Endspielen gegen den Adendorfer EC erwartet?

Igor Schön: Nein, natürlich nicht. Wenn man die drei Spiele gesehen hat, dann waren zwei ja auch relativ ausgeglichen. Die Serie gibt den Verlauf der einzelnen Duelle also nicht wieder. Sie waren nicht so eindeutig.

Der Kader des Adendorfer EC gilt von den Einzelspielern her als am besten besetzt. Hat der Teamgeist der Weserstars die größere Qualität des Gegners geschlagen?

Das ist schwer zu sagen. Was die Kadertiefe betrifft, würde ich auch sagen, dass Adendorf etwas besser besetzt ist. Der Hamburger SV und auch wir befinden uns von der Qualität her allerdings generell auf Augenhöhe. Aber uns hat schon immer der Zusammenhalt ausgezeichnet, die Gemeinschaft. Wenn man so will, hat das den Sieg ausgemacht.

Der Adendorfer EC hatte in seinem Halbfinale bereits mit 0:2 gegen den HSV zurückgelegen, ehe die Hamburger von einer Grippewelle erwischt wurden und mit 2:3 verloren. Hat Ihnen das Pech des Titelverteidigers womöglich den Gewinn der Meisterschaft erleichtert?

Erleichtert auf keinen Fall. Wir wussten, dass der AEC ein starker Gegner ist, und das war er dann ja auch. Seine Aufholjagd hat uns in Alarmbereitschaft versetzt. Die Grippewelle der Hamburger hatte sicher einen Einfluss, aber der AEC hat auch eine Menge Kampfgeist bewiesen. Das gelingt einem ja nicht einfach so.

Ihrer Mannschaft gelang in dieser Saison erstmalig als Sieger der Vorrunde der Titelgewinn. In den Jahren 2017 und 2015 waren die Weserstars trotz der Spitzenposition in der Liga dagegen gescheitert. Die Titel 2016 und 2014 hatte sie jeweils gewonnen, ohne nach der Vorrunde vorn gelegen zu haben. Welche Rolle spielte diese Statistik vor der aktuellen Finalserie?

Für mich war das kein Thema. Wir haben sicher mal darüber geredet. Aber die Liga ist noch zu jung, als dass man von einem Fluch sprechen konnte. Aber wenn man das will, dann haben wir ihn ja jetzt gebrochen.

Sie hatten bereits im vergangenen Herbst die starke Defensive Ihrer Mannschaft gelobt. War sie am Ende der Schlüssel zum Erfolg?

Sicher war es mit ein Schlüssel. Da waren wir auch in den Play-offs gut aufgestellt. Aber wir waren vorn auch sehr effizient. Insofern hat die Offensive sicher auch eine Menge zum Titel beigetragen.

Die Weserstars hatten schon die Punktspiele dominiert und überwiegend an der Tabellenspitze der Regionalliga Nord gelegen. Gab es im Verlauf der Saison überhaupt mal eine Phase, die Sie an der Meisterschaft zweifeln ließ?

Von meiner Seite nicht. Wir hatten ein paar kleine Verletzungen. Aber von Rückschlägen konnte man nicht sprechen, auch nicht, was unsere Leistung betraf. Deshalb gab es eigentlich nie Zweifel.

Machen Sie eine besondere Entwicklung aus in den vergangenen Monaten?

Auf jeden Fall. Die jungen Spieler wie Artur Galwas, Sebastian Sobzak, Max Kuzmin und Ole Döding haben sich sehr gut entwickelt und einen großen Beitrag zum Erfolg des Teams geleistet.

Weniger erfolgreich verlief der zu Saisonbeginn eingeführte Nordpokal, den die Weserstars nach den Vorrundenspielen gegen Dietz-Limburg und Nordhorn bereits beenden mussten. Wie haben Sie den Wettbewerb erlebt?

Uns war von vornherein klar, dass Dietz-Limburg aus der Regionalliga West ein sehr guter Gegner ist. Entsprechend waren schwere Spiele zu erwarten, und die haben sie auch verdient gewonnen. Wir haben aus diesen Spielen aber wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Dann wären Sie für eine Fortsetzung des Nordpokals?

Ja, das wäre ich.

Die Regionalliga Nord wurde mit nur fünf Teams ausgetragen, was eigentlich alle Beteiligten sehr bedauert haben. Sie hatten bereits vor einigen Monaten die Zusammenlegung mit der Regionalliga Ost als einzige Lösung zur Aufstockung bezeichnet. Nun wollen sich Verbände und Vereine konkret damit beschäftigen. Das dürfte Ihnen gefallen, oder?

Auf jeden Fall ist das ein schwieriges Thema. Von der sportlichen Seite her wäre es sicher ein Schritt nach vorn. Realistisch betrachtet, wäre eine solche Liga aber auch mit deutlich größerem finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden. Insofern kommt es darauf an, wie genau sich die Liga zusammensetzen würde, also welche Mannschaften aus dem Osten an der Spielklasse teilnehmen. Möglich erscheint mir auch eine Zusammenlegung mit dem Westen, die aber unter den gleichen Problemen leiden könnte.

Das letzte Finalspiel verfolgten gut 900 Zuschauer in der Eissporthalle Paradice. Damit gelang den Weserstars ein neuer Besucherrekord. Kann man sagen, dass Sie den Eishockeysport in den vergangenen Monaten ein bisschen mehr in Bremen etabliert haben?

Ja, eindeutig. Es war auch ein super Gefühl, vor so vielen Zuschauern zu spielen, und das hat sicher zu unserer guten Leistung beigetragen. Vielleicht können wir dieses Niveau in der kommenden Saison aber sogar noch steigern.

Das Gespräch führte Stefan Freye.

Zur Person:

Igor Schön hat gerade erst seine vierte Saison als Spielertrainer der Weserstars beendet. Dabei gelang dem 28-Jährigen und seinem Eishockey-Team nach 2014 und 2016 die dritte Meisterschaft in der Regionalliga Nord.