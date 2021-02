Werder-Trainer Florian Kohfeldt im Interview und offensichtlich wieder mit guter Laune. (nordphoto)

In der 22. Minute hatte Florian Kohfeldt die Nase voll – oder besser gesagt die Ohren voll: Der Coach des SV Werder Bremen schnappte sich während des Pokalspiels gegen Greuther Fürth im Weserstadion mit bösem Blick ein Richtmikrofon, das nahe der Trainerbank gestanden hatte, und schmiss es in dann sicherer Entfernung vor eine Werbebande.

Wahrscheinlich war ihm zuvor mitgeteilt worden, dass sämtliche Anweisungen von ihm und Diskussionen mit der gegnerischen Trainerbank in der Fernseh-Übertragung bestens zu hören waren. Doch den wahren Grund für seine Aktion wollte der sonst so auskunftsfreudige Coach nicht nennen, sondern er präsentierte lieber eine bewusst schlechte Ausrede: „Es hat mein Sichtfeld eingeschränkt.“

Gemeint war das Richtmikrofon, das maximal die Sicht auf die Schuhe der Spieler verhindert hätte, wenn es überhaupt vor der Trainerbank zu finden gewesen wäre. Natürlich ging es auch gar nicht um die Größe des Geräts, sondern um die bloße Anwesenheit. Darüber hatte sich Kohfeldt schon nach der 0:2-Niederlage in Leipzig aufgeregt. „Ihr habt uns das Spiel eh schon weggenommen“, war damals von Kohfeldt Richtung Schiedsrichter bei der Fernseh-Übertragung zu hören gewesen. Für den Vorwurf entschuldigte sich der 38-Jährige nach dem Spiel, monierte aber auch indirekt den Lauschangriff auf die Trainerbänke. Doch wirklich groß thematisieren wollte er das damals nicht.

Mehr zum Thema Werder in Noten Möhwald trumpft wieder auf - auch Augustinsson ganz stark Möhwald traf schon gegen Schalke und machte sich nun auch im DFB-Pokalspiel verdient. Er und Augustinsson erhalten die besten Noten für im Spiel gegen Fürth - hier der ... mehr »

Auch diesmal beließ es Kohfeldt bei vagen, fast unverständlichen Andeutungen. „Wir dürfen nicht immer alles zu hoch hängen. Das ist das Problem, dann wird ein Halbsatz anders interpretiert. Bei allem Respekt: Wir dürfen Fußball spielen, wir wissen um dieses Privileg, aber wenn wir spielen, dann müssen wir es auch richtig spielen dürfen“, sagte Kohfeldt und betonte: „Nehmen wir das Spiel heute: Wenn sich da irgendjemand über irgendetwas aufregt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Kollegialer, umgänglicher und fairer kann ein Spiel nicht ablaufen im Profi-Fußball.“

Da stellt sich natürlich die Frage, warum Kohfeldt das Richtmikrofon überhaupt störte, wenn gar nichts Schlimmes zu hören gewesen wäre. War es aber eben doch. Schon nach wenigen Minuten hatte es zwischen den beiden Bänken fast so sehr gekracht wie zuvor beim auslösenden Foul von Nunoo Sarpei an Milot Rashica. Es sah fast so aus, als hätten es die Fürther auf den Werder-Stürmer besonders abgesehen. Und das merkten Kohfeldt und Co. ziemlich lautstark an.

Unterhaltsame Einlage

Für die Fernseh-Zuschauer war das durchaus unterhaltsam und eine schöne Zugabe, wenn schon ohne Fans auf die übliche Stadionatmosphäre verzichtet werden muss. Für die Trainer ist das natürlich heikel, sie müssen viel mehr als früher aufpassen, was sie sagen. Oder sie entfernen einfach wie Kohfeldt das Richtmikrofon. „Es hat mein Sichtfeld eingeschränkt“, wiederholte der Coach am Ende der Nachfragen zu diesem Thema noch einmal seine sehr spezielle Erklärung.