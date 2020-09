Pappaufsteller statt Fans: Bei der Eröffnung der Bundesliga-Saison dürfen noch keine Zuschauer ins Stadion. (Federico Gambarini /dpa)

Am Mittwoch dieser Woche, zwei Tage vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison, hatte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) eine Mitteilung verschickt. Das Präsidium habe eine „Taskforce Zukunft Profifußball“ ins Leben gerufen. Nicht weniger als 35 Expertinnen und Experten seien darin vertreten. Nicht nur welche aus dem Profifußball selbst. Sie kommen aus allen möglichen Metiers, die Bandbreite ist wirklich groß und die Namensliste auch recht prominent. Martin Schulz ist zum Beispiel dabei, der war immerhin mal wochenlang der kommende Bundeskanzler, ehe er wieder Martin Schulz wurde. Na, jedenfalls ist die Taskforce so besetzt, dass man auch denken könnte: Oh, dem Profifußball ging es auch schon mal besser.

Auf der Agenda des Gremiums stehen laut DFL-Mitteilung diverse Themen. Zufall oder nicht, als erstes wird in der Aufzählung das Thema Wettbewerbsbalance genannt. Tja, der FC Bayern München hat in den vergangenen acht Jahren immer den Titel geholt. Er hat dabei 149 Punkte mehr bilanziert als der BVB. 149 Punkte entsprechen knapp 50 Siegen, für die im Idealfall anderthalb Jahre benötigt würden. Die Rede ist von Bayerns Abstand zu einer Mannschaft, gegen die viele andere Bundesligisten kaum Chancen haben.

Mehr zum Thema Heimspiel zum Bundesliga-Saisonstart Verstärkt Kontrollen rund ums Weserstadion Verstärkt werden die Einsatzkräfte rund um das Bundesliga-Heimspiel von Werder Bremen das Einhalten ... mehr »

Balance? Kribbelnde Spannung? Wird zunehmend schwierig. Die Schere zwischen Superklubs und Fußballzwergen war, um im Bild zu bleiben, mal eine Nagelschere und wuchs vergleichsweise zur Astschere. Es ist dabei wenig tröstlich, dass die Bayern keinen Scheich, Oligarchen oder Hedgefonds brauchten, um auf Golemgröße davonzuwachsen. Auch nur ein kleiner Trost: Viel Geld hilft nicht automatisch viel, wie das Beispiel des „Big City Club“ Hertha BSC beweist.

Langeweile kann nicht gut sein für ein Produkt. Zumindest nicht für ein Produkt, das auf dem Basar der Emotionen antritt. Es ist das besondere Merkmal dieser Saison, dass das Langeweile-Problem ein nebengeordnetes ist. Kommerz-Vorwürfe, fragwürdige Finanzierungsmodelle, mediale Überversorgung, Nachwuchssorgen, Zwist mit Ultras oder Bremens Innensenator – das alles lag bereits vor an Symptomen, als Corona obendrauf kam. Der Profifußball stemmte sich mit seinem scharf kritisierten Geisterspiel-Konzept gegen die Pandemie. Die scharfe Kritik ebbte ab, das vielerorts vorausgesagte Chaos blieb aus. Einerseits.

Ein etwas kleineres Bedürfnis

Andererseits ist es zumindest gefühlt doch so: Die Sehnsucht nach dem Arena-Erlebnis und der Stadionwurst gibt es weiterhin. Aber die Corona-Erkenntnis, dass das Stadionerlebnis oder die gekreischte Meldung „Toooor in Hoffenheim!!!!“ nicht notwendige Zugaben zu einem erfüllten Leben sein müssen, die wird es auch geben. Covid-19 hat das Fußball-Bedürfnis vielleicht etwas kleiner gemacht. Hat vielleicht auch den Fußball selbst etwas demütiger gemacht. Beides wäre vielleicht auch gar nicht schlecht.

Natürlich ist es langweilig, wenn immer Bayern gewinnt. Natürlich ist es bedauerlich, wenn das Eröffnungsspiel an diesem Freitagabend gegen FC Schalke 04 auf Anweisung der Stadt München nun doch ohne Zuschauer stattfinden wird. Wenn bei Liga-Spielen keine Auswärtsfans ins Stadion dürfen, ansonsten nur wenige und bei neuen Infektionszahlen eben gar keine. Es ist nicht einfach für die Klubs, die Hygiene-Auflagen zu erfüllen und die wirtschaftlichen Belastungen zu schultern. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert spricht von der „anspruchsvollsten und schwierigsten Spielzeit in der Geschichte des professionellen Fußballs in Deutschland“.

Mag sein. Irgendwie ist jedoch am Beginn dieser neuen Spielzeit der Satz wichtiger geworden, dass es doch nur Fußball ist. Je mehr der Geist dieses Satzes wieder die Oberhand gewinnt, und sei es mithilfe einer 35-köpfigen Superrunde, je besser wäre das wahrscheinlich für den Fußball. Je mehr würde er seinen Ruf verteidigen können, der ihm hierzulande nachgesagt wird: die schönste Nebensache der Welt zu sein.

Aus Bremer Sicht bleibt zu ergänzen: Auf wundersame Weise ist es so gekommen, dass Bremen immer noch mitspielt in der höchsten Liga der angeblich schönsten deutschen Nebensache. Ja, dann spielt mal schön!