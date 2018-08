Bremen. Nach einer mehrmonatigen Findungsphase hat sich bei Bremen 1860 ein neues Demoteam formiert. Die Sportlerinnen und Sportler zeigen bei öffentlichen Veranstaltungen und privaten Feierlichkeiten, wie vielfältig und effektiv die Kampfkunst Teakwondo ist. In den Choreografien werden unter anderem mögliche brenzlige Situationen aus dem Alltag nachgestellt, beispielsweise ein Überfall auf dem Heimweg nachts nach dem Discobesuch. Doch auch die technischen Feinheiten des Kampfsporttrainings sollen dem Publikum dabei vorgeführt werden.

Etwa sieben Monate lang organisierte Kampfsportlerin und Taekwondo-Trainerin Julia Hachgenei (2. Dan) immer wieder Trainingsblocks, bei denen interessierte Jugendliche und junge Erwachsene testen konnten, ob sie sich dem Team anschließen möchten. Jetzt mussten sie sich entscheiden, ob sie verlässlich dabei bleiben und den Schwachhauser Sportverein öffentlich repräsentieren möchten. Von den 28 Testerinnen und Testern sind 26 fester Bestandteil des Demoteams geworden und üben Choreografien ein. „Mir ist auch der soziale Aspekt wichtig“, sagt Trainerin Julia Hachgenei. Das Team übernachtet an Trainingswochenenden gemeinsam im Übungsraum am Baumschulenweg, es fährt zusammen zu Lehrgängen und bricht gemeinsam zu Unternehmungen auf, die eigentlich nichts mit dem Kampfsport zu tun haben. ­Vertrauen sowie Bindung soll dadurch geschaffen werden und Timing ebenso wie stumme Absprachen auf der Bühne fördern. „Je mehr das Team zusammengehört, umso besser funktionieren die Auftritte“, erklärt die 28-Jährige.

Am Anfang konzentriert sich das Demoteam in eher kurzen Shows auf die verschiedenen Facetten, die im Taekwondo vorhanden sind; künftig möchte Julia Hachgenei auch interdisziplinär arbeiten. Zwischen der koreanischen Kampfkunst und Akrobatik sind beispielsweise durchaus Schnittmengen vorhanden. Auch eine Kombination mit verschiedenen Tanzstilen, wie Hip-Hop, ist möglich. „Die Sportarten lassen sich sehr gut miteinander verbinden und können die Show noch interessanter machen“, so die Trainerin. Wie das aussehen kann, dabei können die Team-Mitglieder mitreden. Der Input sowie das individuelle Talent jedes Einzelnen eröffnen dem Team eine große Bandbreite bei der Vorbereitung von Shows.