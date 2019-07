Es zeichneten sich schnell ein paar Favoriten ab, die sich dann auch in der späteren Phase des Turniers wieder fanden. Im Finale setzten sich das Team aus Osnabrück mit Loeck/Trabhardt gegen die Bremer Eschner/Thurner durch. Den dritten Platz belegten Rademacher/Thormählen aus Cuxhaven. Am Sonntag, 7. Juli, folgt das Sommerfest mit einem Mixed-Turnier und am Sonnabend, den 20.Juli, gibt es noch ein weiteres Spektakel mit 40 Teams (B-Cup Frauen und Männer), das schon länger ein volles Teilnehmerfeld aufweist.