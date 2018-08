Seit dem 27. Juni, dem WM-Aus in Russland und gleichzeitigem Tiefpunkt in der WM-Geschichte der deutschen Nationalelf, wurde gebrüllt und gestritten, als gäbe es kein Morgen mehr. Am Dienstag dann reichten vier Stunden, um einen Schulterschluss zu verkünden: Alles wieder in Ordnung, der Neustart im deutschen Fußball kann beginnen, Joachim Löw hat die volle Unterstützung.

Aber was ist dieser Frieden wert? Nicht viel, denn Löw steht weiter unter Beobachtung. Am 29. August erfährt die Öffentlichkeit von seinen Reformen, am 6. September sollen seine Spieler diese im Spiel gegen Weltmeister Frankreich erstmals umsetzen. Geht das schief, wird sich das Gezeter um Löw und die Zukunft des deutschen Fußballs fortsetzen. Und der Frieden von Frankfurt war nichts als heiße Sommerluft.

So funktioniert nun mal der Sport. Nur mit den richtigen Ergebnissen lassen sich Diskussionen stoppen. Noch ist nicht klar, wie und vor allem mit wem Löw die Zukunft des deutschen Fußballs bestreiten will. Der Tag in Frankfurt war für den Bundestrainer deshalb gerade mal ein Etappensieg, mehr aber auch nicht.