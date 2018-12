Die Frankfurter Fans hoffen auf weitere Siege in der Europa League. Foto: Arne Dedert (Arne Dedert / dpa)

Für die beiden deutschen Vereine in der Europa League geht es ostwärts. Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Bayer Leverkusen wurden in Nyon für die erste K.o.-Runde des Wettbewerbs unangenehme Aufgaben zugelost.

Der Bundesliga-Fünfte aus Hessen bekommt es mit dem ukrainischen Spitzenclub Schachtjor Donezk zu tun. Die Werkself trifft in der ersten K.o.-Runde der Europa League auf den russischen Club FK Krasnodar. Beide Bundesligisten treten als Gruppensieger am 14. Februar zunächst auswärts an und können die Rückspiele am 21. Februar daheim bestreiten.

Trotz der kniffligen Herausforderung haben die Frankfurter allen Grund zur Zuversicht. Schließlich blieb das Team von Adi Hütter als erste deutsche Mannschaft in den sechs Gruppenspielen der Europa League ohne Punktverlust. Die Qualitäten von Donezk bekamen zuletzt die Hoffenheimer zu spüren. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann blieb in beiden Spielen der aktuellen Champions League gegen die Ukrainer sieglos (2:2/2:3) und musste ihnen den dritten Gruppenplatz überlassen.

Wirklich einfach ist auch die Aufgabe für den Bundesliga-11. aus Leverkusen nicht, der die Gruppenphase zwar nicht so souverän wie die Frankfurter, aber ebenfalls als Sieger überstand. Gegner Krasnodar qualifizierte sich als Gruppenzweiter für die K.o.-Runde - punktgleich mit dem FC Sevilla. Das deutet auf große Konkurrenzfähigkeit hin: Schließlich gewannen die Spanier in den Jahren 2014, 2015 und 2016 den Wettbewerb drei Mal in Serie.

Die Spiele des 1/16-Finales der Europa League: