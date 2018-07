Das deutsche U 14-Team mit (v.l.) Betreuerin Dinah Pfizenmaier, Joelle Steur, Tea Lukic, Sarah Müller und Fahnenträger Benedikt Schlüter vom Club zur Vahr. (Christina Kuhaupt)

Heike Ahrens-Kulenkampff hatte so etwas schon geahnt. Man sollte einen Sieg erst feiern, wenn der letzte Ball auch gespielt ist, sagte die Tennisabteilungsleiterin des Club zur Vahr und warnte vor voreiliger Freude. Tatsächlich war das glatte 6:0 von Sarah Müller im ersten Satz gegen die Lettin Valerija Maija Kargina noch nicht die halbe Miete auf dem Weg zu einem lockeren Erfolg, sondern nur der erste Teil eines dreistündigen zähen Kampfes der deutschen U 14-Nationalspielerin. Immerhin: Sarah Müllers beherzter Auftritt wurde am Ende mit dem 6:0, 6:7 und 6:4 und dem verdienten Beifall der zufriedenen Zuschauer belohnt.

Als die junge Deutsche in der späten Mittagszeit ihren Matchball verwandelte, war die Anlage an der Bürgermeister-Spitta-Allee gut besucht. Sie hätte allerdings noch mehr Zuspruch verdient, denn von Sonntag bis Dienstag dieser Woche trifft sich beim Club zur Vahr anlässlich des European-Summer-Cups (ESC) Europas Elite der weiblichen U 14. Acht Nationen haben ihre Auswahlen zur Vorrunde nach Bremen geschickt – drei weitere Turniere finden zeitgleich in Tschechien, Frankreich und in der Ukraine statt. Jeweils die besten beiden Teams qualifizieren sich für die Endrunde des höchsten europäischen Mannschaftswettbewerbs dieser Altersklasse am kommenden Wochenende im italienischen San Remo.

„Es ist eine große Ehre, für Deutschland zu spielen“

Der Bedeutung des ESC entsprechend, ging es beim Club zur Vahr sehr feierlich zu. Die Spielerinnen und ihre Betreuer liefen hinter Fahnenträgern ein, dann wurde zu Ehren der Teams die jeweilige Nationalhymne gespielt. „Es ist eine große Ehre, für Deutschland zu spielen“, sagte die zweite Einzelspielerin am Sonntag, Joelle Steur, „wir sind alle sehr nervös.“ Das wäre aber kein Problem, meinte Dinah Pfizenmaier. Die 26-jährige ehemalige Berufsspielerin, jetzige Trainerin beim westfälischen Verband und seit einigen Monaten Betreuerin der U 14 hält sehr viel von dem Trio, das in Bremen antritt. „Sie sind in ihrer Altersklasse sehr gut und können Druck standhalten“, sagte Pfizenmaier. Und als wäre der Beweis gefordert, lieferte Sarah Müller ihn wenig später prompt nach.

Es ist erstaunlich, mit welchen unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen sich die U 14-Mädchen aus Bulgarien, Estland, Finnland, Großbritannien, Lettland, Polen, Österreich und Deutschland präsentieren. Doch ob klein, zierlich und drahtig oder groß und deutlich kräftiger: Allen Mädchen gemeinsam ist die Klasse, die sie bereits an den Tag legen. „Alle sind sehr talentiert“, sagte Dinah Pfizenmaier. Aber wer es von den Mädchen tatsächlich in die Weltspitze schaffen werde, sei heute nicht abzusehen.

Eva-Maria Schneider, zu aktiven Zeiten von Steffi Graf selbst Tennis-Profi, inzwischen eine von sechs Vizepräsidenten des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) und zugleich Leiterin des Ressorts Jugendsport, sieht das deutsche Tennis aktuell gut aufgestellt. „Wir sollten im Profibereich nicht alles schwarzmalen“, sagte sie dem WESER-KURIER. Bei den Herren stelle der DTB mit Alexander Zverev die Nummer drei der Welt, bei den Damen seien mit Angelique Kerber und Julia Görges zwei Spielerinnen ganz weit vorne dabei, sagte Schneider und verwies auf etliche weitere Deutsche unter den Top 100.

Viele leistungsstarke Talente

Im Bereich der 17- und 18-Jährigen klaffe, so Schneider, derzeit zwar eine Lücke, doch in der Altersklasse, die gerade in Bremen aufschlage, verfügten die Deutschen über viele leistungsstarke Talente. Das sei sowohl auf die intensive Sichtung in den 17 Landesverbänden als auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass der DTB im vergangenen Jahr mehrere weitere Bundestrainer eingestellt hätte. „So können wir den Nachwuchs noch gezielter fördern“, sagte Schneider. Mit dem aktuellen Sichtungssystem des Verbands ist sie sehr zufrieden. „Ich glaube nicht, dass uns Talente durch die Lappen gehen können.“

Was nach Meinung von Eva-Maria Schneider eher Probleme bereite, seien Schule und Einstellung der Aktiven. Mit dem deutschen Schulsystem seien intensive Trainingseinheiten, am besten zweimal täglich, nur schwer in Einklang zu bringen. Und die Bereitschaft von Jugendlichen, sich für den Sport zu quälen, sei im Vergleich zu früher geringer geworden. Schneider, selbst Mutter, weiß allerdings auch, welchen hohen Preis eine Karriere im Leistungssport fordert: „Das ganze Leben in einer Familie ist auf den Sport ausgerichtet.“ Tea Lukic, am ersten Tag im Doppel eingesetzt, ist bereit, für Tennis alles zu geben. „Ich würde gern in den Profibereich gehen“, sagte die Debütantin im deutschen Team aus Gifhorn.

Derweil nutzen die Trainer des Club zur Vahr das Gastspiel der europäischen Toptalente zum Anschauungsunterricht für ihre Schützlinge. „Wir zeigen unseren Kindern, wohin sie kommen können“, sagte Lars Graubohm, der den ersten Tag des ESC ebenso aufmerksam verfolgte wie Heike Ahrens-Kulenkampff. Ihre Idee war es, ein hochkarätiges Jugendturnier nach Bremen zu holen. Das klappte erstmals 2014, nun ist der Club zur Vahr als ESC-Veranstalter praktisch gesetzt. „Der Verein zeigt unheimlich viel Engagement“, lobte Eva-Maria Schneider die Gastgeber, „eine tolle Anlage – Hotel gleich nebenan: Hier passt einfach alles.“ Ein Lob, das schon vor dem letzten Ballwechsel am Dienstag berechtigt war.

Zur Sache

Deutsche U 14 steht im Halbfinale

Es war mit harter Arbeit verbunden, aber am Ende strahlten unter bremischer Sonne auch die deutschen Spielerinnen: Mit dem 3:0-Erfolg über das lettische Team zog die U 14 mit drei Mädchen des Jahrgangs 2004 ins Halbfinale an diesem Montag ab 10 Uhr gegen Polen ein. In einem Marathonmatch über drei Stunden hatte Sarah Müller mit dem 6:0, 6:7 und 6:4 gegen Valerija Maija Kargina den Grundstein zum Sieg gelegt. Joelle Steur bezwang anschließend Darta Vorslava 6:2 und 6:2, bevor das Doppel Tea Lukic/Joelle Steur mit dem 7:5 und 6:0 über Amelija Supulniece/Darta Vorslava den Schlusspunkt setzte. Das Finale und die drei Platzierungsspiele an der Bürgermeister-Spitta-Allee beginnen am Dienstag um 10 Uhr.