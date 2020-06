Leipzig-Stürmer Timo Werner steht vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Foto: Hannibal Hanschke/reuters/Pool/dpa (Hannibal Hanschke / dpa)

Laut der britischen Zeitung „Evening Standard“ sind nur noch letzte Details zu klären. Der Transfer werde voraussichtlich noch in dieser Woche offiziell, hieß es. Bereits Anfang Juni hatten die „Bild“-Zeitung und der „Kicker“ berichtet, der Stürmer habe sich - trotz eines gültigen Vertrags bei den Sachen bis 2023 - für einen Wechsel nach London entschieden. Auch nach dpa-Informationen ist der Transfer nur noch eine Frage der Zeit.

Am Dienstag hatte die „Bild“ weiter vermeldet, der 24-Jährige werde bei einem Wechsel nicht mehr für RB Leipzig in der Champions League spielen. Laut britischen Medien will Werner nämlich keine Verletzung riskieren. Leizpig wollte sich auf dpa-Anfrage nicht zu der Thematik äußern. Ob der Stürmer bei einem Wechsel noch in dieser Saison in der Königsklasse für die Blues spielen könnte, ist fraglich. (dpa)