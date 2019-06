Unter dem Stichwort „Family Event“ können von 10 Uhr bis 15.30 Uhr Familien so viele Runden spielen wie sie Lust haben. Erwachsene zahlen einmalig fünf Euro und Kinder drei Euro. Einzige Bedingung: Es müssen Familien an den Start gehen. Dabei ist es egal, ob Eltern mit Kind oder Kindern spielen, ob die Oma sich mit den Enkeln oder die Tante mit Nichten und Neffen einen schönen Tag macht. Die beste gespielte Familienrunde kommt in die Endwertung, die bestplatzierten Mannschaften erhalten Pokale oder Medaillen. Clou noch dazu: Es gibt auch ein paar Hilfestellungen von erfahrenen Spielern, mehr dazu wird der BGC Bremen vor Ort verraten. Die Preisverleihung wird gegen 17 Uhr sein.

Anmeldeschluss ist am Montag, den 24. Juni. Anmeldungen sind möglich entweder per Mail unter breitensport@mvbn.de oder per Telefon unter der Rufnummer 01 73 / 82 103 19.