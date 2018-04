Eiskunstlaufen in Bremen – das hat Tradition, nicht nur beim Paradice-Cup. Monika Toel belegte in der Konkurrenz "Figurenläufer, Mädchen II" den neunten Platz. (Kyrulf Petersen)

Mit dabei waren auch 18 Sportler des ausrichtenden Vereins – sehr erfolgreich sogar, denn sie sicherten sich in einem starken Teilnehmerfeld dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze.

Für das größte Aufsehen sorgte dabei der elfjährige Erik Welik, der sich in der Kürklasse 7 den Titel gegen gleich elf starke Konkurrentinnen sichern konnte. "Da die Ausschreibungsregeln einen alleinigen Starter nicht zulassen, musste Erik in dieser Klasse gegen die Mädchen antreten", sagte ERBB-Pressesprecherin Marion Eimanis. Eriks Schwester Lisa, die zu dieser Zeit die Musik für die Starter auflegte, war vermutlich noch nervöser als Erik. „Nur wenn er den Doppel-Rittberger steht", prophezeite die 14-Jährige vor dem Start ihres Bruders, "hat er Chancen aufs Treppchen." Erik zeigte ein Programm zur Musik von Michael Jackson, und am Ende klappte auch der Doppel-Rittberger, sodass er sich den ersten Platz gegen die starke Konkurrenz sichern konnte. "Insbesondere für seinen Ausdruck erntete Erik hohe Noten vom Wettkampfgericht und viel Applaus vom Publikum", freute sich Marion Eimanis.

Der erst siebenjährige Elias Guz nahm als jüngster Teilnehmer in der Gruppe "Minis Jungen" teil und traf dort auf starke Konkurrenz. Nach seinem Lauf strahlte er über sein ganzes Gesicht. „Ich war richtig aufgeregt, weil ich zum ersten Mal ältere Gegner in meiner Gruppe hatte", meinte Elias nach seiner gelungenen Vorstellung zur Musik von Abba, "aber als ich den ersten Sprung in meiner Kür gestanden habe, wurde ich immer ruhiger und konnte alle Elemente zeigen." Am Ende freute sich der junge Eiskunstläufer über die Bronzemedaille für seine Kür.

In der Gruppe „Figurenläufer Mädchen“ konnte die neunjährige Angelina Unruh mit dem achten Platz in einer starken Konkurrenz sehr zufrieden sein. „Angelina hat in dieser Saison viel dazugelernt und arbeitet bereits an ihren Doppelsprüngen“, erklärte Trainerin Erika Appelt, „wenn sie so weitermacht, wird sie im nächsten Jahr auch weiter vorne mithalten können.“ In der Kategorie „Figurenläufer Jungen“ ging es in ein teaminternes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Niklas Naam und Ramil Zobel, beide vom ERBB. Am Ende lag Ramil knapp vor seinem Teamkollegen. „Nach den Landesmeisterschaften habe ich ganz viel geübt und vor allem an meinen Pirouetten gearbeitet, weil sie da nicht so viele Umdrehungen hatten“, erzählte Ramil nach seiner erfolgreichen Westernkür, „ich bin froh, dass sich das viele Training gelohnt und alles so gut geklappt hat.“

Auch für erwachsene Sportler bot der Paradice-Cup eine Gelegenheit, sich mit gleichaltriger Konkurrenz zu messen und die Leistungen vor großem Publikum abzurufen. ERBB-Pressesprecherin Marion Eimanis war während ihrer Studienzeit von Mainz nach Bremen gezogen und als ambitionierte Eiskunstläuferin froh, dass sie ihrem Lieblingssport auch in der Hansestadt nachgehen konnte. Seither nimmt sie auch an überregionalen Wettbewerben teil. „Es ist der Nervenkitzel und der Drang, sich neuen Herausforderungen zu stellen“, beschrieb sie nach ihrem Sieg bei den „ISU Silber Adults“ die Faszination Eiskunstlauf. „Das Gefühl nach dem Vorlaufen ist unbeschreiblich und fördert meinen Ehrgeiz, beim nächsten Mal noch besser zu sein.“

ERBB-Sportwartin und Trainerin Viktoria Dederer war mit den sportlichen Ergebnissen zum Saisonende sehr zufrieden und freute sich über die Erfolge ihrer Schützlinge. „Das Leistungsniveau ist beim Paradice-Cup immer sehr hoch“, konstatierte sie, „und wir messen uns mit Vereinen aus Leistungszentren, die ganz andere Voraussetzungen haben.“ Aus Sicht der erfahrenen Trainerin würden die Platzierungen nicht immer die Entwicklung der Sportler widerspiegeln. „Die meisten unserer Sportler sind aus dem Vorjahr aufgestiegen und haben sehr viel dazu gelernt, darum geht es in diesem Sport“, betonte Dederer. Für die nächste Saison gelte es nun, das Gelernte zu festigen und weiter an sich zu arbeiten.

Unterhaltsam waren auch in diesem Jahr wieder die Show-Duos mit ihren tollen Kostümen und ausgefallenen Programmen. Besonders süß fanden die Zuschauer das Programm der erst dreijährigen Lucy Remie, die mit ihrer 16-jährigen Freundin Jente Rommens als pinkfarbene Cowboys lief. Das einfallsreichste Programm boten nach Ansicht der Organisatoren jedoch Julia van Rennes und Zoe Zuidhoek aus den Niederlanden, die als Peter Pan und dessen Schatten zu der Musik aus dem gleichnamigen Film auftraten. „Da der Schatten eine schwarze Maske trug, war es besonders schwierig, die Pirouetten zu drehen und dabei auch noch synchron zu laufen“, sagte Marion Eimanis.