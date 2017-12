Ein fatales Bild des Bremer Amateurfußballs: BFV-Präsident Björn Fecker will nach den jüngsten Vorkommnissen mit den handelnden Personen beim Bremer SV und beim BSC Hastedt sprechen. (Frank Thomas Koch)

Der Bremer Amateurfußball machte zuletzt in ziemlich negativer Weise auf sich aufmerksam – und das ruft nun auch den Verband auf den Plan. „Durch die Geschehnisse in zwei Vereinen wird ein Bild des Amateurfußballs gezeichnet, das fatal ist", sagt Björn Fecker, der Präsident des Bremer Fußballverbandes (BFV). Insbesondere sei der Eindruck entstanden, als „wäre nicht der von den Mitgliedern gewählte Vorstand das Entscheidungsgremium im Verein“. Dass sich der Freundeskreis des Bremer SV erfolgreich gegen eine Rückkehr von Trainer Sasa Pinter wehrte und potenzielle Sponsoren in Hastedt dem Vernehmen nach Einfluss auf die Zusammenstellung des Teams nehmen wollen, hält Fecker aber „nicht für exemplarisch für unsere Vereine“.

Ein Problem macht er gleichwohl aus, und das besteht in einer offenkundigen Abhängigkeit der betroffenen Vereine. „Sie dürfen sich nicht von außen beeinflussen lassen. Der Vorstand wurde gewählt und vertritt den Verein. Niemand sonst“, so der BFV-Präsident. Er hat diverse Telefonate zu diesem Thema geführt in den letzten Tagen und will nun einige persönliche Gespräche mit den handelnden Personen führen. Wie aus Kreisen des Verbandes zu hören ist, wurden auch die Möglichkeiten einer Sanktionierung geprüft. Etwa für den Fall, dass sich die Rassismus-Vorwürfe in Hastedt für den BFV beweisen ließen. Dies wurde allerdings schnell verworfen, da der Verband lediglich im Zusammenhang mit dem Spielbetrieb tätig werden dürfe.

Cengiz Cakir trainiert Bremer SV

Apropos Spielbetrieb: Angesichts der turbulenten Tage, die hinter dem Bremer SV und dem BSC Hastedt liegen, lässt sich nicht sicher vorhersagen, wie die beiden Bremen-Ligisten in ihre letzten Partien vor der Winterpause gehen werden. Der BSV hatte beim 2:2 in der Neustadt ja bereits am vergangenen Wochenende einige Motivationslücken offenbart, und die Hastedter Kicker sind zweifellos noch immer geschockt vom Rücktritt ihrer Trainer in dieser Woche. Deshalb forderte Kristian Arambasic am Donnerstag eine Absetzung der beiden letzten Spieltage (wir berichteten). Der Trainer des FCO fürchtet nämlich, dass sich die Situation „auf die gesamte Liga auswirkt“ – und das hätte dann auch für den Tabellenzweiten aus Oberneuland bittere Konsequenzen.

Allerdings: Eine Absetzung der Spieltage ist nicht so ohne Weiteres möglich. „Die Satzung gibt das gar nicht her“, sagt Jens Peters, der Spielausschussvorsitzende des Bremer Fußball-Verbandes. Eine ganze Runde ließe sich lediglich absagen, wenn die Bespielbarkeit der Plätze allgemein nicht gegeben ist, die Wetterlage eine Austragung also schlicht nicht erlaubt. Das letzte Mal, das der BFV die Spielordnung nicht ausschließlich auf den Zustand der Spielfelder bezogen hat, liegt seiner Erinnerung nach rund 30 Jahre zurück. „Wegen Tschernobyl wurde 1986 schon mal ein ganzer Spieltag abgesagt“, so Peters.

Der Funktionär glaubt allerdings auch nicht an die befürchtete Möglichkeit einer Wettbewerbsverzerrung: „Wir wissen doch noch gar nicht, mit welchen Mannschaften der BSV und der BSC antreten.“ Das stimmt. Trotzdem richtet Präsident Björn Fecker einen Appell an die Spieler: „Sie sollten die letzten beiden Meisterschaftsspiele vor der Winterpause im Sinne des sportlichen Wettbewerbs anständig über die Bühne bringen.“

Die Neuigkeiten aus den Vereinen lassen wiederum die Hoffnung zu, dass die zuletzt so gebeutelten Teams ihre Partien nicht gänzlich abschenken werden. Am Freitag zeichnete Interimscoach Iman Bi-Ria für das Abschlusstraining beim BSC verantwortlich. Der erfahrene Stürmer hofft allerdings, dass er bereits am Montag nicht mehr im Amt ist: „Wir wollen die Deli-Brüder zurück.“ Die Chancen, dass Gökhan und Samit Deli auf die Trainerbank zurückkehren, sind ja auch vorhanden. Der Vorstand hat Gespräche mit ihnen angekündigt, nachdem Abteilungsleiter Hagen Kelber am Donnerstag zurückgetreten war. „Die Mannschaft ist motiviert, denn der Weg des BSC geht auch ohne Hagen weiter“, sagt Bi-Ria vor dem Duell des Tabellenvierten gegen den Dritten Blumenthaler SV (Sonntag, 14 Uhr).

Beim Bremer SV haben sie nun schon mal einen Trainer, nachdem sich zuletzt Kapitän Christian Ahlers-Ceglarek um die wesentlichen Dinge gekümmert hatte: Interimsweise wird das Team nun betreut durch Cengiz Cakir, dem Vater von Stürmer Simon Cakir. Ob die Mannschaft unter dem einstigen Coach des ATSV Sebaldsbrück aber topmotiviert in das Heimspiel gegen den Habenhauser FV (Sonnabend, 13 Uhr) geht, erscheint allerdings noch ein bisschen fraglich. Zumindest erwartet Cakir das Team zum Abschlusstraining an diesem Freitag in voller Mannschaftsstärke. Es ist eben auch viel passiert nach der Entlassung von Trainer Sasa Pinter. Die Spieler waren sogar in einen Streik getreten, und so befindet sich das Team des BSV vermutlich in einer noch schlechteren Stimmung als der Konkurrent aus Hastedt. Dort wird zwar immer noch eine Rassismus-Diskussion geführt, aber es gibt immerhin Anzeichen einer Befriedung der Situation.