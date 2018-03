Bremen. Der Trainer des Blumenthaler SV, Malte Jaskosch, fasste sich nach dem Schlusspfiff kurz: „Wir sind eine Runde weiter, nur das zählt.“ In einem über weite Strecken zerfahrenen und mit etlichen Fouls gespickten Viertelfinale des Lotto-Pokals setzte sich der Bremen-Ligist beim Nachbarschaftsrivalen und Landesligisten TSV Lesum-Burgdamm zwar mit 3:1 durch. Aber vorösterliche Freude konnte bei den rund 400 Zuschauern auf dem Heidberg kaum aufkommen – dazu fehlte es beiden Teams an fußballerischer Klasse. Zwar ging die Burgwallelf durch Paul Marciniak (18.) und Denis Spitzer (29.) verdient in Führung, doch aufgrund des engagierten Offensivspiels der Gastgeber in der zweiten Halbzeit verlor der Favorit zunehmend seine Linie. Vor allem, nachdem der TSV durch einen umstrittenen und von Lennart Kettner verwandelten Foulelfmeter auf 1:2 verkürzt hatte (70.). Aufatmen durften die Gäste erst, als Yannik Wojchiechowski in der Nachspielzeit der dritte Blumenthaler Treffer gelang (90.+6). Lesums Co-Trainers Michael Burghardt: „Wir waren in der ersten Halbzeit zu ängstlich.“