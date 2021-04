Golf-Major in Augusta

Favoriten mit Problemen beim Masters-Auftakt - Langer 30.

Der erste Tag beim Masters in Augusta war für viele Golf-Profis ein echter Kampf, nur zwölf blieben zum Start unter Par. Die erste Runde von Bernhard Langer gewann so an Wert, je länger der Tag andauerte.