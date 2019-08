DFB-Pokal

FC Augsburg und Mainz 05 scheitern in erster Runde

Zwei Bundesligisten scheiden am Samstag in der ersten Pokalrunde nach 90 Minuten aus, zwei weitere müssen zunächst in die Verlängerung. Bayer Leverkusen und Schalke 04 sind weiter.