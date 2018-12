Bayern Münchens Trainer Niko Kovac (r) und Co-Trainer Peter Hermann leiten das Training in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena. Foto: Sven Hoppe (Sven Hoppe / dpa)

Auf zum Gruppensieg! Der wiedererstarkte FC Bayern will als Gruppensieger in das Achtelfinale der Champions League einziehen. Ein Sieg oder ein Unentschieden bei Ajax Amsterdam bringen den deutschen Fußball-Meister ans Ziel.

„Das wird ein interessantes Spiel. Wir möchten das Spiel gewinnen und dürfen die Fehler, die wir im Hinspiel gemacht haben, nicht wiederholen“, sagte Trainer Niko Kovac und erinnerte an das 1:1 in München. „Man schafft es nicht unbedingt zweimal, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.“

Die Akustik in der beim Abschlusstraining noch leeren Johan-Cruyff-Arena gab bei den Rufen auf dem Rasen einen Vorgeschmack auf einen stimmungsvollen Champions-League-Abend. „Beide Mannschaften wollen den Gruppensieg“, sagte U21-Europameister Serge Gnabry. „Wer die bessere Performance bringt und es mehr will, der wird es sein.“

AUSGANGSLAGE: Die Münchner sind mit 13 Punkten Tabellenführer und würden es schon mit einem Remis bleiben. Ein Sieg schraubt die Ausbeute auf 16 Zähler hoch - das glückte noch keiner deutschen Mannschaft.

PERSONAL: Arjen Robben blieb bei seiner wohl letzten Chance, mit dem FC Bayern in den Niederlanden zu spielen, angeschlagen zu Hause. Der 34-Jährige hört am Saisonende bei Bayern auf. Ob er überhaupt weitermacht, ist offen. Eine Möglichkeit könnte es vielleicht noch geben: ein Spiel gegen Ajax im Viertelfinale. Weiterhin verletzt sind James Rodríguez und Corentin Tolisso.

ROTATION: Zuletzt gewann Bayern zweimal mit derselben Mannschaft. Gibt es ein drittes Mal? „Im Moment hat sich die Mannschaft gut gefunden. Das heißt, dass wir nicht so viel ändern werden, vielleicht auch gar nichts“, sagte Kovac. Die in der Mannschaft stehenden Spieler freut das. „Das Thema Rhythmus ist auf jeden Fall gut“, sagte Gnabry. Er kam nach der Verletzung von Robben in die Mannschaft und stand zweimal nacheinander in der Startelf.

GEGNER: Der frühere Münchner Amateur-Trainer Erik ten Hag hat eine interessante Ajax-Truppe mit vielen Talenten aufgebaut. „Die Mannschaft, die er trainiert bei Ajax, ist die mit Abstand beste, die Ajax in den letzten zehn Jahren gestellt hat. Er führt Ajax gerade langsam in die erste Garde zurück“, sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. „Erik ten Hag ist ein sehr feiner, netter Mann. Er ist ein Trainer, dem man vieles zutrauen kann.“

TORJÄGER: Robert Lewandowski startete zusammen mit Lionel Messi mit sechs Toren als Führender in den sechsten Spieltag dieser Königsklassen-Saison. „Wir müssen unseren Fußball zeigen in Amsterdam, auch wenn wir schon durch sind“, sagte der Pole. Im November 2011 erzielte er als BVB-Spieler einen Doppelpack beim 4:1-Erfolg, jetzt trifft er beim FC Bayern wieder dauerhaft. „Wir sind natürlich froh, dass es bei Lewy läuft. Er ist für uns so eine Art Lebensversicherung“, sagte Kovac am Abend vor dem Spiel.

AUSLOSUNG: Gleich nach dem Spiel kann über den Achtelfinalgegner spekuliert werden. Den Gruppenersten wird ein Gruppenzweiter zugelost, Duelle gegen Mannschaften aus demselben Land sind aber ebenso wenig möglich wie Spiele zweier Teams aus derselben Gruppe. Die Gruppensieger haben das entscheidende Achtelfinal-Rückspiel zu Hause. Gespielt wird am 12./13. oder 19./20. Februar und am 5./6. oder 12./13. März. Gelost wird am Montag in Nyon. (dpa)