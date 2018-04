Fußball FC Oberneuland Daniel Block (MARIO NAGEL)

Der amtierende Fußballer des Jahres hatte durchaus seinen Spaß an diesem Spitzenspiel. Mit dem 3:2 über den Brinkumer SV sind Daniel Block und sein FC Oberneuland ja auch bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter herangerückt. Drei Spieltage vor dem Saisonende in der Bremen-Liga ist die Meisterschaft nun wieder völlig offen. Neben den Brinkumern und dem FCO besitzt sogar der Bremer SV noch theoretische Chancen auf den Titel.

Dem Oberneulander Kapitän gefällt aber nicht nur die neue und vergleichsweise spannende Situation an der Spitze. Für Daniel Block ist wichtig, „wie wir gewonnen haben“. Erst kurz vor Schluss hatte der FCO den Siegtreffer erzielt und ein umkämpftes Duell damit für sich entschieden. „Wir haben den Sieg mehr gewollt als Brinkum, wir waren gieriger“, sagt Block. Er macht mittlerweile eine „andere Mentalität“ aus in seiner Mannschaft. Sie hat viel damit zu tun, was vor allem in den vergangenen Jahren so oft betont wird: Die Lust am Gewinnen steigert die Leistung, die Angst vorm Verlieren ist dagegen vor allem geeignet, eine Fußballmannschaft zu hemmen.

„Keiner verspürt mehr den Druck, wir wollen jetzt einfach Meister werden“, sagt Block. Seine Kollegen hätten den Sieg gegen Brinkum – wie bereits den 2:0-Erfolg beim BSC Hastedt zuvor – wie einen Titelgewinn gefeiert. Die ausgelassene Freude ist für den Mittelfeldspieler das wesentliche Zeichen für eine veränderte Haltung. Denn noch vor ein paar Wochen wirkte der FCO wie zum Erfolg verdammt. Damals wurden Siege einfach hingenommen, als normaler Lauf der Dinge in einer Mannschaft, die zu den engsten Titelkandidaten gezählt wird.

In diese Zeit fielen denn auch die Ausrutscher. Die 1:2-Niederlage gegen die SG Aumund-Vegesack, vor allem aber die 1:3-Heimpleite gegen den ESC Geestemünde Anfang April kamen gänzlich ungeplant. Sie kosteten den FC Oberneuland eine noch bessere Ausgangsposition im Titelkampf. Vielleicht kamen sie aber auch zur rechten Zeit. Seit den überraschenden Niederlagen ist ein Sieg in der Bremen-Liga jedenfalls wieder das Ergebnis harter Arbeit und deshalb auch mit Stolz und Anerkennung verbunden.

„Jetzt hat auch wieder jeder Bock auf die Meisterschaft“, sagt der Mannschaftsführer. Zudem fällt ihm in Denis Nukic lediglich ein Spieler aus dem aktuellen Kader ein, der jemals den Titel geholt hatte – nämlich mit dem Bremer SV. Und mit der Meisterschaft wäre natürlich noch die Chance auf die vierte Liga verbunden. Zwar geht niemand davon aus, dass das junge FCO-Team tatsächlich schon so weit ist, sich gegen die Konkurrenz der anderen Nordverbände durchzusetzen. Aber mit der Relegation wäre zumindest eine wertvolle Erfahrung verbunden. „Wann spielt man in Bremen schon vor 1000 bis 1500 Besuchern, und vielleicht sind diese Spiele ja auch ein Sprungbrett für unsere jungen Spieler“, sagt Block.

Mit dem Titel verbindet sich also der ein oder andere Anreiz. Nun muss ihn der FC Oberneuland nur noch holen. Sein Kapitän hat da eine Idee. Bevor er sich nun aber allzu intensiv mit dem Restprogramm der drei Spitzenteams beschäftigt (siehe unten), richtet Block den Blick lieber auf die eigenen Aufgaben: „Wir können jedes Wochenende nach Brinkum schauen, aber erst, nachdem wir unsere Hausaufgaben gemacht haben.“

Sie konzentrieren sich auf die Dinge, die sich beeinflussen können, soll das heißen. Es wird schwer genug. Auf den FCO warten nun Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Sie kämpfen entweder noch gegen den Abstieg oder „können befreit aufspielen“, wie Block vermutet. Es wird also nach wie vor auf die Mentalität ankommen. Ein Selbstgänger wird der Titel trotz des vermeintlich schwereren Programms des Brinkumer SV nicht.

Und der Bremer SV, Meister der letzten vier Jahre? „Das kann uns egal sein“, sagt Daniel Block. Sollte seine Mannschaft die letzten Partien für sich entscheiden, hätte der Tabellendritte ja so oder so keine Chance mehr auf die Teilnahme am Titelrennen. Eines wünscht der FCO-Kapitän dem BSV allerdings schon: „Es wäre gut, wenn er bis zum Schluss oben dabei wäre.“ Ausgerechnet am letzten Spieltag kommt es schließlich zum Duell des Titelverteidigers mit dem Brinkumer SV. Dann könnte der BSV den FC Oberneuland zum Meister machen.

Zur Sache

Restprogramm des Toptrios

Der Brinkumer SV hat ein vermeintlich schweres Programm vor sich, muss er doch gegen den TuS Schwachhausen (7.), bei der LTS Bremerhaven (9.) und gegen den Bremer SV (3.) antreten. Vergleichsweise leichte Aufgaben warten auf den FC Oberneuland, der noch bei der BTS Neustadt (13.), gegen den OSC Bremerhaven (12.) und beim Habenhauser FV (11.) spielt. Dagegen wird der Bremer SV beim ESC Geestemünde (10.), gegen den BSC Hastedt (4.) und eben auch beim Spitzenreiter in Brinkum richtig gefordert werden.